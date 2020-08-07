Сотни аистов живут на свалке под Роганью

Уже второй месяц подряд птицы посещают свалку вблизи Рогани. Видео, на которых сняты десятки и даже сотни пернатых и клеватых великанов все чаще появляются в социальных сетях. Они свободно гуляют по территории мусороперерабатывающего завода и не боятся ни машин, ни людей. Аисты, кажется, полностью адаптировались к таким условиям жизни. Последний раз такое специфическое нашествие здесь наблюдали около 5 лет назад.

Экологи говорят, ничего удивительного в том, что птицы посетили свалку, нет. Более того, так они даже имеют больше шансов пережить перелет в теплые края, потому что им не нужно тратить силы на поиск пищи.

Сергей Шапаренко, председатель экологической группы «Печенеги»

Возможно, аисты там просто отдыхают. Сейчас у этих птиц такой сезон, такое время года, когда они образуют передпролетные скопления - просто набираются сил перед перелетом на юг. И они могут просто использовать свалку как место отдыха.

Однако, по словам Сергея Шапаренко, присутствие аистов на свалках - это индикатор загрязнения. Чем больше птиц - тем выше там уровень антисанитарии.

Сергей Шапаренко, председатель экологической группы «Печенеги»

То, что есть на видео: что там действительно их под сотню аистов. Я не знаю, я не был ни разу на этой свалке. Если сейчас около сотни аистов, есть, чем на свалке питаться, то можно себе представить санитарное состояние этой свалки, сколько там мышей и крыс.

Поэтому прогонять аистов со свалки не нужно, ведь птицы постоянно снижают поголовье грызунов, хотя полностью побороть их вряд ли смогут.