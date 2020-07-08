Советы дачникам: как ухаживать за газоном летом®

Читай о важных аспектах ухода за газоном. Стоит ли использовать ручную газонокосилку? Чем удобрять газон? И еще больше в статье.

Любоваться красивым газоном - мечта каждого владельца загородного участка. Чтобы ее осуществить, нужен тщательный уход за газоном на протяжении всего сезона. Причем, уход комплексный, а не односторонний. Привлекательный внешний вид вашей лужайки до самой осени - это результат нескольких рабочих процессов. Не секрет, что газон нужно регулярно поливать, стричь, устранять сорняки. Также не менее важно вносить удобрения, без подкормки газона трава и растения не будут расти.

Стрижка газона механической газонокосилкой

Чтобы быстро, качественно, эффективно постричь газон, понадобится газонокосилка. Этот инструмент, в зависимости от типа двигателя, может быть:

аккумуляторной;

бензиновой;

электрической;

Помимо этого, существует широкий ассортимент газонокосилок, не оснащенных двигателями. То есть при работе с ними вы затрачиваете только энергию своей собственной мускульной силы. Такие модели самые экономные и выгодные, хотя во время кошения придется немного «попотеть». Ручная газонокосилка стоит недорого, не потребляет ни электричества, ни бензина.

Механическая газонокосилка – весьма продуманное и удобное устройство для кошения травы. Она расположена на колесах, состоит из корпуса с размещенными внутри ножами для резки травы. Принцип работы очень простой – оператор толкает машинку вперед, режущие ножи скашивают траву. Для регулировки высоты машинки и наклона, применяется ручка, размещенная на корпусе.

Существует шпиндельная и ручная косилка. Первый вид используется для обработки небольшого участка, бывает контактным, когда во время резки лезвия касаются друг друга, и бесконтактным – лезвия находятся на расстоянии. Ухаживать за газоном с помощью шпиндельной механической косилки труднее, поскольку приходится проходить газон вдоль и поперек, при этом постоянно регулировать скорость кошения.

Намного проще и удобнее стричь газон ручным видом косилок. Ручная газонокосилка, в отличие от шпиндельного варианта, оснащена специальным цилиндром с режущими ножами, который во время работы вертится, в этом и принцип работы ручной косилки. Регулировка скорости работы осуществляется за счет регулировочных элементов, расположенных на рукоятке. С помощью этих элементов можно выбрать нужный режим работы, инструмент может разогнаться до 5 км/ч.

Газонные косилки с двигателями: электрическим или бензиновым

Газонокосилка, работающая на аккумуляторе литий-ионного типа, способна постричь газон площадью от 300 до 600 кв.м. Поскольку данное оборудование не имеет эффекта памяти, его можно заряжать, когда угодно, не дожидаясь, пока батарейка полностью сядет. Единственный минус – одной зарядки хватает только на несколько часов работы, поэтому ее нужно часто заряжать, что забирает много времени. Поэтому стоит покупать газонокосилку с запасными батареями. Поскольку аккумуляторные устройства для кошения травы не приспособлены к холоду и низким температурам, хранить их нужно в теплых помещениях.

Бензиновый аналог – наиболее мощные модели. Они используются для кошения газона площадью от 700 кв.м. За счет функции самохода машинка может работать без участия человека, главное – задать правильный маршрут, и она поедет сама. При выборе бензиновой газонокосилки учитывается мощность, ширина захвата, что, в свою очередь, зависит от площади участка. Бензиновые газонокосилки имеют еще одно преимущество – большой травосборник, который вмещает 30-50 литров срезанной травы. Практичной является и функция бокового выброса, при которой аппарат выкидывает скошенную траву в сторону, что подходит для быстрого покоса высокой травы на сено.

Электрические газонокосилки предназначены для обработки газона, площадь которого не превышает 500 кв.м. Главные преимущества устройства – небольшие размеры, удобство конструкции, легкость в использовании, простота в обслуживании. Недостатком является привязка к розетке и необходимость в удлинителе, а также невозможность косить траву после дождя или полива.

Подкормка газона

Активный рост травы зависит от того, какие удобрения, когда и в каких дозах были внесены.

Для подкормки газона можно использовать такие вещества, как:

Азот – используется для стимуляции роста и придания траве насыщенного, зеленого оттенка. Главное – тщательно следовать дозам, при перенасыщенности или избытке этого вещества возможны недостатки. Если азота влить слишком много, трава станет бледной, замедлится рост, образуются проплешины. При недостающей дозе газон переуплотняется, трава и растения, которые растут на ней, чаще всего поддаются болезням, они становятся менее устойчивыми. Чтобы не повредить газон, нужно брать 15-20 гр вещества на 1 кв.м, подкармливать газон азотом следует после каждой второй стрижки. Самый благоприятный период для введения азота – начало и конец августа. Фосфор – вещество, стимулирующее питания корневой системы растений, что позволяет приспособиться к условиям низкой температуры зимой. Доза – 100 гр. фосфата на 1 кв. м или 15-20 г вещества, вносится фосфор один раз в течение всего лета. При избытке этого вещества трава может стать фиолетовой и ломкой. Если дать недостаточно фосфора, растения не получат нужное количество микроэлементов, рост травы приостановится. Калий – используется для водно-солевого баланса травы, повышения устойчивости к высокой и холодной температурам. Передозировка может привести к ожогу и отмиранию травы, недостаточное количество вещества приводит к отмиранию листьев.

Главное – правильно подобрать вещества. Лучше всего выбирать комплексные удобрения – вещества тщательно подбираются специалистами, состав таких удобрений содержит все питательные вещества, поддерживающие рост и красивый вид травы.

Удобрение газонной травы

Вносить удобрения стоит после кошения газона, это обеспечит оптимальный рост травы, придаст газону здоровый, привлекательный внешний вид. Удобрения могут быть жидкими или сухими. Жидкие виды подкормок разводят в воде, вводят в систему полива.

Сухие удобрения разводятся сложнее – они вводятся после системы полива, нужно дождаться, пока трава полностью высохнет, затем снова полить.

Как правильно поливать газонную траву

Полив газона необходим для придания траве зеленого, насыщенного цвета. Но просто полить газон недостаточно. Чтобы не испортить травяной покров, не навредить растениям, которые растут на газоне, нужно придерживаться нескольких правил полива:

Поливать газон нужно тогда, когда он полностью сухой. Лучшее время для полива – раннее утро, вечер, ночное время суток, когда на улице нет палящего солнца. Если выполнить полив в сухую погоду, трава может полностью сгореть. В случае, если на улице слишком жарко, аномальная жара держится несколько дней, а одного-двух поливов недостаточно, можно сделать исключение и полить газон днем. Что касается количества воды, необходимой для полива, то это зависит от площади газона, его объема. Важно, чтобы вода проникла на глубину 10-15 см. Важное правило – полив газона нужно проводить регулярно, летом достаточно поливать траву один раз в пять или три дня. Слишком много воды может навредить поверхности газона, корневой системе растений. Опытные дачники, специалисты в своем деле придерживаются простого правила – лучше недолить воды, чем перелить. Если газон пересушен, это легче исправить, чем вывести лишнюю влагу. Поливая газон, нужно использовать разбрызгиватель, сильный напор также может привести к гибели растений и повреждению травяного покрова.

Многие дачники устанавливают специальные насосы для полива. Но и здесь есть свои нюансы – важно правильно рассчитать давление в трубах. Поэтому лучше всего довериться специалистам в данной сфере. Важно помнить, что установка систем автополива проводится перед установкой и посадкой самого газона.

Борьба с сорняками

Уход за газоном летом предусматривает также удаление сорняков. Существует два типа сорняков:

пырей и плоскуха (однодольные);

вьюн, горец, подорожник, лютик, одуванчик (двудольные).

Проще всего бороться со вторым, двудольным типом бурьянов. Их можно запросто прополоть или использовать гербициды, которые уничтожают только сорняки, газонную траву и растения они не убивают. Самыми лучшими, эффективными гербицидами являются Диален, Линтур, Гольф. Вносить гербициды нужно после того, как газон был подкормлен удобрениями.

Бороться с сорняками однодольного типа – сложная задача. Для этого используют сильные гербициды, такие, как Раундап. Но это вещество убивает не только сорняки, но и растения.

При полной утрате травы прокладывают рулонный газон. «Зеленый ковер» может прослужить до восьми лет, при этом ухаживать за такой поверхностью проще. На рулонном газоне не растут сорняки, уход за ним предусматривает полив и стрижку, удобрения вносятся перед самой укладкой. Ходить по «зеленому ковру» нельзя до тех пор, пока корневая система не приспособится к новым условиям и не привыкнет к новой почве. Такой способ озеленения, как укладка рулонного газона, используется в ландшафтном дизайне и для укладки спортивного поля (футбольное или поле для гольфа).