Всё больше набирает популярность современный вид городского электрического транспорта – моноколесо. Ажиотаж такой техники вызван её необычным строением, компактными размерами и высокой эффективностью в использовании. Применять такую технику можно не только на улице, но и в зданиях, где имеются большие территории.

Принцип работы устройства такой же, как и у гироскутеров. Для управления необходимо балансироваться на колесе при помощи расположенных по двум сторонам подставок под ноги. Запас хода зависит от конкретной модели и установленного типа аккумуляторной батареи.

Подробнее об устройстве



Такой тип современного транспортного средства как моноколесо цена, которого будет зависеть от конкретной модели, мощности и запаса хода, имеет много плюсов. К основным можно отнести следующее:

Удобно переносить в руках;

Небольшая скорость;

План разгон;

Возможность контролировать различные технические показатели через мобильные приложения;

Быстрая зарядка.

Цена на моноколесо также и зависит от конкретной марки. Сегодня на рынке присутствуют множество моделей. Это даёт возможность покупателям, самостоятельно определяться с подходящим оборудованием по разным запросам.

Принцип управления моно колесом полностью заключается в само балансировке. Кроме этого каждая из представленных моделей не имеет передней или задней стороны. Конструкция полностью симметрична. При помощи встроенных гироскопов происходит балансирование при движении.

Помогает осуществлять ведение встроенный электрический двигатель. Его мощность может быть от 250 до 2000 Вт. Также модели различаются по количеству колёс. Могут использоваться сразу два рядом расположенных параллельных колеса. Это обеспечивает повышенную устойчивость.

Сразу после включения гироскутер начнёт выравнивать устройство относительно оси колеса. Встав на откидные подставки, пользователь должен удерживать равновесие. Если необходимо набрать скорость, тогда следует отклониться вперёд. В случае если нужно изменить направление либо затормозить центр тяжести необходимо немного переместить назад.

Моноколесо купить можно с размером оси до 22 дюймов. Максимальная скорость у таких крупногабаритных устройств может достигать 35 километров в час. Максимальная дальность хода, которая была зарегистрирована на 1 заряде батареи, составляет почти 130 километров.

Такое оборудование пока не причисляется к транспортным средствам. В результате передвигается на нём по дорогам общего пользования нельзя. В зависимости о комплектации ставятся осветительные приборы и музыкальные колонки.

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