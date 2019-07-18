Спасенные Кекс и Вифлеем готовятся к Аджилити в Васищево

Харьковская семья спасает лошадей от скотобойни или тяжелой судьбы уличных артистов. Сейчас в частной конюшне на окраине Харькова живут Кекс и Вифлеем. Оба - ухоженные и упитанные. Времени не теряют: готовятся к конным Аджилити.

Молодец, мой мальчик, какой конь...Ну, давай ножку, для начала я его разогреваю..

Вот так, с несложных упражнений, начинаются ежедневные тренировки, рассказывает школьница София Семиряжко. На манеже - 9-летний Кекс. По паспорту он - Антарио. Его переименовали дети, которые приходят на конюшню. Это - из-за шоколадного цвета и белого пятна, похожего на крем.

Давай вот эту, давай. Браво!

Поклон - одно из упражнений, которые Кекс должен показать на соревнованиях Аджилити.

Не очень хорошо пока, но у нас есть 2 недели, чтобы это исправить.

За удачное и без капризов выполненное упражнение - сахар. Это, чтобы поощрить животное, - объясняет София.

Это аллюр, он называется рысь.

А так Кекс скачет галопом - он, скорее, рысь, и более зрелищный.

Хорошо, браво!

Сейчас в этой частной конюшне на окраине Харькова две лошади - Кекс и Вифлеем. Оба - ухоженные, ласковые и радостно дают себя погладить. Эти лошади - спасенные. Семья Семиряжко-Ривчак купила их за свой счет. Кекс просто надоел бывшим хозяевам, рассказывает София. Вифлеема ждала судьба лошадей, которые в любую погоду развлекают горожан в шумных мегаполисах.

София Семиряжко, школьница:

Кекс у нас появился, потому что нам сказали: или 9 тысяч, или он у нас умирает, но эти глаза... Мы не смогли пройти. Когда мы увиделись, он сразу запал в мое сердце. Его зовут Вифлеем, он очень много бегал на соревнованиях, но потом стал показывать не очень хорошие результаты и его списали оттуда. О, молодец… Я могу сидеть так с ним общаться, то есть, он мне доверяет, давай, молодец...

Ухаживать за лошадьми помогает волонтер Дарья Антиошко. По образованию - фельдшер-акушер. Но любовь к лошадям победила медицину.

Дарья Антиошко, волонтер:

Они не сорятся, они друг друга дополняют. Вафлик, он любит обниматься, целоваться, больше контактировать с человеком. Кеся, он больше любит тренироваться, а не контактировать с людьми, вкусняшки все они любят.

Основательница этой небольшой конюшни - харьковчанка Александра Ривчак.

Александра Ривчак, харьковчанка:

Лошади для меня с самого детства были друзьями, а друзей есть нельзя.

Для спасения таких лошадей, как Кекс и Вифлеем, люди объединяются в соцсетях, - рассказывает Александра.

Александра Ривчак, харьковчанка:

Бывает, напишу пост в интернете - лошадь срочно надо спасти. И друзья, просто люди, звонят - куда перечислять, что делать. И очень дружелюбно, что люди с «Facebook» понимают, что надо перечислить и помочь.

Мать с дочкой говорят - если бы была возможность, лошадей здесь было бы больше.