Специалисты обновили перечень пляжей Харьковщины, опасных для купания (карта)

В Харькове и области обновился перечень мест массового отдыха населения на водоемах Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

По результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в Балаклее на городском пляже на реке Ляховка ежегодно и детском пляже на реке Балаклейка, ситуация остается неизменной: содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на этих пляжах.

При повторных лабораторных исследованиях воды Петренковского водохранилища в Немышлянском районе Харькова специалисты установили, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.

Напомним, карта мест, не рекомендованных для купания, обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.