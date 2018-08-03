Специалисты обновили перечень пляжей Харьковщины, опасных для купания (карта)

03 августа 2018 г. 14:59
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В Харькове и области обновился перечень мест массового отдыха населения на водоемах Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

По результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в Балаклее на городском пляже на реке Ляховка ежегодно и детском пляже на реке Балаклейка, ситуация остается неизменной: содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на этих пляжах.

При повторных лабораторных исследованиях воды Петренковского водохранилища в Немышлянском районе Харькова специалисты установили, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.

Напомним, карта мест, не рекомендованных для купания, обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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