Специалисты обновили перечень пляжей на Харьковщине, где не рекомендуется купаться (карта)

28 августа 2018 г. 14:52
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Перечень мест массового отдыха населения на водоемах на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним опасным для купания пляжем.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований воды, отобранной на пляже реки Мерла в Краснокутске, в отобранных пробах специалисты обнаружили энтеровирус.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на данном пляже.

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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