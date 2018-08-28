Специалисты обновили перечень пляжей на Харьковщине, где не рекомендуется купаться (карта)

Перечень мест массового отдыха населения на водоемах на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним опасным для купания пляжем.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По результатам лабораторных исследований воды, отобранной на пляже реки Мерла в Краснокутске, в отобранных пробах специалисты обнаружили энтеровирус.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купание на данном пляже.

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.