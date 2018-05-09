Спектакль для взрослых «Пушкин. Племя» (18+) в харьковском Театре им. Пушкина

09 мая 2018 г. 17:53
Автор: Алина Тюхай
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Никаких иллюстраций, только ритмы, страсть и магия - так описывает спектакль "Пушкин. Племя" режиссер постановщик Александр Середин. Александр рассказывает, что это довольно смелая интерпретация классической пьесе Михаила Булгакова,  постмодернистский  диалог с идолами русской культуры.

Александр Середин, режиссер спектакля "Пушкин. Племя"

И в общем, мы сделали смелую такую интерпретацию, поэтому это некий новый взгляд на те события, которые происходили и такая попытка обнаружить своего собственного Пушкина, вот, в театральном пространстве, вот что такое Пушкин, явление, в этом смысле эту пьесу вот таким образом ещё никто не пытался интерпретировать и ставить.

Андрей Ванеев рассказывает, что Долгоруков, которого он играет, имеет страсть к женскому полу, и именно поэтому у героя часто бывают проблемы с мужчинами. За что его в результате и убивают.

Андрей Ванеев, играет Долгорукова

Я играю Долгорукова - это приближенный императора, можно сказать, его правая рука, ну и он помогает императору в разных делах, не только государственных, но и личного характера.

События происходят с Александром Пушкиным в последние дни его жизни, речь идет и о дуэли с Дантесом и о его отношении с властью и с обществом. Александр Кривошеев играет на сцене уже три года, признается, что это не первый его опыт в пластических спектаклях.

Александр Кривошеев, играет Пушкина

Дело в том, что в самой пьесе Булгакова, которую Саша Середин немножко интерпретировал, Пушкина самого нет. Есть много людей, которые повлияли не его судьбу, но самого Пушкина нет и моя роль - она бессловесная, она более пластическая.

Бессловесная - значит не совсем понятный  зрителю язык - вымышленный, рассказывает Александр Кривошеев. Так и начинается представление, а уже потом идут живые диалоги.

Что прикажешь мне делать, натурально, чтобы жить в столице, нужны достаточные средства. Я очень хочу уехать, но не могу, потому что чувствую приближение беды. Уехать и покинуть столицу ни с того ни с сего. Я бы не хотела сойти с ума в деревне, благодарю покорно.

Внимание зрителей намеренно смещают от проблем духовных в сторону телесных. Обнаженный человек - это необходимый уровень открытости, способный раскрывать достаточно важные вещи. признаются актеры.

Ольга Кривошеева, играет жену Пушкина

Ну, это женщина, девушка красивая, откровенная, смелая, свободная, которая хочет любви, внимания мужчин. В первую очередь - любви от мужа, которую она не получает, так как она у Пушкина была 114-й женщиной, мне кажется, это повлияло на их отношения и отложило определенный отпечаток на её судьбе.

Попасть на премьеру, которая состоится 11 мая, смогут не все - зрителям младше 18 лет просмотр запрещен.

Видео: 

Спектакль для взрослых «Пушкин. Племя» (18+) в харьковском Театре им. Пушкина - 09.05.2018

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