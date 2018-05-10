Спектакль о Майдане показали во Франции

Постановка об украинских событиях на Майдане была представлена ​​французскому зрителю. Харьковская режиссер в спектакле рассказала правду европейцам о настоящем Украины.

Театральные первопроходцы во Франции. Режиссеры харьковского театра «На Жуках» презентовали представление о событиях Майдана в Париже. Это едва ли не самая первая постановка современной украинской драматургии во Франции. Премьера спектакля «Репетиция прошлого» была поставлена ​​по пьесе Дмитрия Тернового «Детализация». Пьеса опередила свое время и предсказывала будущие события в Украине. Ее также признали лучшей на главном драматургическом конкурсе Восточной Европы «Говорить о границах", а ее текст был переведен на многие языки.

Дмитрий Терновой, автор пьесы, директор "Театра на Жуках"

Поскольку есть перевод хороший качественный на франзузском, и поскольку была современная пьеса, она связана с актуальными событиями в Украине – появилась театральная компания во Франции, которая заинтересовалась этим текстом. Они приезжали в Украину и познакомились с Ольгой, с режиссером нашего театра и пригласили туда на постановку.

Французская премьера состоялась 28 апреля на сцене театра «Пиксель». Действия спектакля базируются на репетиции. Между сценами спонтанно возникают диалоги между актерами. Они рассказывают о событиях в Украине и делятся последними новостями. Этот спектакль имеет несколько вариантов. Первый - для украинского зрителя, второй же - адаптированный для французов. За рубежом в спектакле приняли участие и несколько украинок. Они дают ответа на вопрос французов и делятся переживаниями относительно будущего Украины. Отличными также были и сценические образы и декорации.

Ольга Терновая, режиссер

Спектакли получились совершенно разные – это мне очень нравится. Они не только разные по музыке, по образам, даже по количеству сцен и по количеству актеров – по сценографии по костюмам. Это совершенно разная задача и совершенно разное зерно в спектакле. И финал спектакля там - это небольшой клип видео событий документальных на Майдане.

Работа над спектаклем во Франции продолжалась 15 дней. После апрельской премьеры спектакль там будут давать еще и в июне.