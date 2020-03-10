"Спица" - велопрокат в Харькове®

Велосипед — один из самых приятных видов спорта или досуга. Он подходит людям любого возраста и с любой физической подготовкой, не требует никаких свершений, подстраивается под ваш темп и составит прекрасную компанию, когда вы захотите исследовать новые места.

«Спица» — прокат велосипедов в Харькове, где уже ожидает велосипед вашей мечты. Какой будет ваша следующая поездка: долгое путешествие в свое удовольствие по безлюдным местам, гонки по велодорожкам с друзьями, городская прогулка? В «Спице» для вас подберут идеального двухколесного спутника.

После тяжелой недели хочется бросить все и уйти в поля? Берите в аренду велосипед и отправляйтесь исследовать окрестности Белгородской трассы или гоняйте по велодорожке, чтобы выпустить пар.

В детстве у вас не было велосипеда, и вы так и не научились кататься? Поможем восполнить этот пробел. Вы откроете для себя мир велоспорта и ту самую детскую радость, которая ждала вас все эти годы.

Ваша семья или большая компания хотят активно провести выходной? У нас есть городские, горные, круизные и детские велосипеды, а также трехколесные и тандемы. Можете отправиться в небольшое путешествие или просто покататься по дорожкам на территории проката.

Вы — профи, который и сам научит кого угодно, и вас ничем не удивить? А мы попробуем! У нас большой выбор профессиональных велосипедов. Также собираем кастомные модели на продажу под заказ.

Планируете поездку заблаговременно? Прокат работает в выходные и будни. С 10 утра до 8 вечера звоните по номеру (093) 952-52-53 и бронируйте выбранный велосипед на определенные дату и время.

В прокате «Спица» для вас подберут подходящую модель для поездок по городу или трассе, в жару, прохладную погоду и даже зимой. Вы уже катались на K-TRACK’е?

Есть модели для любителей и профи, для людей с любой спортивной подготовкой и любыми навыками езды.

Выехать на велодорожку можно прямо из прокатного пункта.

У нас есть раздевалки и душевые, чтобы вы могли освежиться после длительной поездки.

Работает медпункт.

Действуют скидки.

Всегда в наличии: велосипеды для детей, подростков и взрослых с любым уровнем подготовки; экипировка: велокресла, фонарики, шлемы. Подберем велосипед с учетом маршрута и ваших личных пожеланий.

Меняйте скучные выходные в четырех стенах на радость движения и поездки по новым местам, изучайте с непривычной стороны родной город и его окрестности. Приобщайте детей к велоспорту, а если они уже испытали ту радость и чувство свободы, которые приносят велопрогулки, то приводите их в нашу спортивную школу для детей и подростков.

Учим кататься детей и взрослых. Показываем, что велоспорт — это весело, воодушевляюще и доступно всем!

Проводите свободное время активно и с удовольствием, напитывайтесь бодростью и радостью, которую дарит велосипед, и обязательно приходите снова с семьей, друзьями или коллегами!