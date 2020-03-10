"Спица" - велопрокат в Харькове®

Велосипед — один из самых приятных видов спорта или досуга. Он подходит людям любого возраста и с любой физической подготовкой, не требует никаких свершений, подстраивается под ваш темп и составит прекрасную компанию, когда вы захотите исследовать новые места.
«Спица» — прокат велосипедов в Харькове, где уже ожидает велосипед вашей мечты. Какой будет ваша следующая поездка: долгое путешествие в свое удовольствие по безлюдным местам, гонки по велодорожкам с друзьями, городская прогулка? В «Спице» для вас подберут идеального двухколесного спутника.
В прокате «Спица» для вас подберут подходящую модель для поездок по городу или трассе, в жару, прохладную погоду и даже зимой. Вы уже катались на K-TRACK’е?
Есть модели для любителей и профи, для людей с любой спортивной подготовкой и любыми навыками езды.
Всегда в наличии: велосипеды для детей, подростков и взрослых с любым уровнем подготовки; экипировка: велокресла, фонарики, шлемы. Подберем велосипед с учетом маршрута и ваших личных пожеланий.
Меняйте скучные выходные в четырех стенах на радость движения и поездки по новым местам, изучайте с непривычной стороны родной город и его окрестности. Приобщайте детей к велоспорту, а если они уже испытали ту радость и чувство свободы, которые приносят велопрогулки, то приводите их в нашу спортивную школу для детей и подростков.
Учим кататься детей и взрослых. Показываем, что велоспорт — это весело, воодушевляюще и доступно всем!
Проводите свободное время активно и с удовольствием, напитывайтесь бодростью и радостью, которую дарит велосипед, и обязательно приходите снова с семьей, друзьями или коллегами!