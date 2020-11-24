Спиннинги Favorite: основные характеристики и преимущества®

Спиннинги Favorite считаются прекрасным вариантом для ловли разного вида рыб. Их стоимость довольно оптимальна, учитывая все характеристики и преимущества такого высококлассного удилища.

Прежде чем покупать спиннинг, необходимо обдумать ряд важных моментов. Прежде всего, вы должны четко знать в каком месте и как вы будете рыбачить. Если любите посещать разные водоемы, то стоит обратить внимание на более универсальные модели спиннингов.

Любителям легкой рыбалки подойдет удилище длиной 2,1-2,4 м с тестом от 0,5 до 7 граммов. Если вы поклонник джиговой рыбалки, выбирайте спиннинги фаворит на fish-master с тестом (по приманке) 20-80 грамм и длиной от 2,4 м до 2,7 м.

Самые популярные модели спиннингов Favorite

Практически все спиннинги Favorite, которые сейчас можно найти на рынке были созданы профессионалами этого дела. Прежде чем поступить в продажу, удилище проверяется настоящими рыбаками, что гарантирует высокое качество и удобство приобретенного товара.

Спиннинги Favorite подходят для рыбалки в разных условиях и разной местности.

Спиннинг “Фаворит”

Модельный ряд спиннингов “Фаворит” настолько широк, что вы сможете подобрать себе и универсальную, и узкоспециализированную модель.

Характерной чертой, которая отличает их от всех остальных является хорошая расстановка массивных колец. Именно благодаря этому, удилище не перегружается.

Многим рыболовам очень нравится чувствительность верхней части этих спиннингов, а также их общее строение.

Спиннинг “Фаворит Эксклюзив”

Данный спиннинг можно отнести к классу ультралегких удилищ, так как многие используют его именно для микроджига. Его длина составляет 2,4 м, а тест - от 0,6 до 8 г. Использовать такой спиннинг можно как для ловли с берега, так и в водоёмах малых размеров.

Спиннинг “Фаворит Рецептор”

Тестовые характеристики данного удилища говорят о том, что использовать его можно как для легкого, так и среднего джига. Рыболовы ценят этот спиннинг за дальность и точность заброса. Прекрасно подходит для рыбалки с берега и лодки.

Спиннинг “Фаворит Бриз”

Отличный вариант для джиговой ловли из-за жесткой средней части бланка. Благодаря его звонкости будет сложно пропустить поклевку.

Особенности и преимущества спиннингов Favorit

Свою популярность спиннинги “Фаворит” заработали благодаря тому, что их создают люди, которые профессионально занимаются рыбалкой. Они разбираются во всех тонкостях, поэтому новые модели отвечают всем запросам современного рыбака.

Технология производства отдельных частей удилища позаимствована у международных коллег, поэтому данное изделие можно смело называть качественным и актуальным.

Примером, расположение колец очень напоминает японскую концепцию Fuji. Если удилище относиться к ультралегкому классу, а клюет рыба более 3 кг, ничего не сломается из-за правильного расположения кольцевой фурнитуры.

Во время создания спиннингов фаворит учитываются многие факторы, которые включают в себя сезонность, физиологию населения и даже характер наиболее популярных водоемов среди потенциальных клиентов. Именно поэтому, модельный ряд спиннингов “Favorit” настолько широк. Можно даже найти модели нестандартного размера.