Список мест, не рекомендованных для купания, пополнился харьковским пляжем (карта)

31 августа 2018 г. 15:00
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Перечень мест массового отдыха населения на водоемах  Харьковщины, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним местом отдыха.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По информации Лабцентра, при исследовании проб воды, отобранной в Харькове на пляже гидропарка «Удянского», установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купаться на данном пляже.

А вот при повторных лабораторных исследованиях воды, отобранной в поселке Песочин  на пляже санатория «Роща», антиген ротавируса не выявили.

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

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