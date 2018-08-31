Список мест, не рекомендованных для купания, пополнился харьковским пляжем (карта)

Перечень мест массового отдыха населения на водоемах Харьковщины, на которых не рекомендуется купаться, пополнился еще одним местом отдыха.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По информации Лабцентра, при исследовании проб воды, отобранной в Харькове на пляже гидропарка «Удянского», установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

В связи с этим специалисты лабораторного центра не рекомендуют купаться на данном пляже.

А вот при повторных лабораторных исследованиях воды, отобранной в поселке Песочин на пляже санатория «Роща», антиген ротавируса не выявили.

Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.