Средневековье посреди современного города. В Харькове проходит средневековый фестиваль с рыцарскими поединками(видео)

В Харьков на фестиваль средневековых развлечений съехались участники из разных регионов Украины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Со щитами и мечами они бьются, как настоящие средневековые воины. Весят доспехи, по меньшей мере, 20 килограммов.

Изготавливают их собственноручно по старинным чертежам. Среди шести десятков великанов - несколько хрупких девушек.

Говорят, что рыцарские бои лучше любого фитнеса, ведь носить на себе приходится едва ли не половину собственного веса.

После боев участники такие уставшие, что кое-кто едва держится на ногах. Но раунд за раундом поединки становятся все жестче.

Зрителям тоже предлагают окунуться в средневековье - сделать селфи в колодках или на виселице, пострелять из лука и подраться на мечах, правда, мягких.

Если для посетителей рыцарские поединки - это развлечение, то для участников турнира - это настоящий, хотя и тяжелый, спорт.

"Это, скорее, брутальное хобби. Это зарегистрированный вид спорта в Украине, но сегодня мы делаем акцент на зрелищности. Через несколько дней сборная Украины выезжает в Испанию, будет бороться там, на чемпионате мира", - рассказывает организатор турнира Сергей Клочко.

В субботу на турнире отобрали лучших из шестидесяти рыцарей. В воскресенье они сразятся за звание чемпиона.