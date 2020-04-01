Сталлоне снимет фильм о братьях Кличко

01 апреля 2020 г. 17:58
Источник: Укринформ
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Популярный американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне снимет фильм "Братья – легенды", посвященный украинским боксерам Виталию и Владимиру Кличко. Он выступит режиссером и сценаристом ленты. Съемки планируется начать уже осенью, выход фильма в прокат запланирован на апрель 2021 года.

Сталлоне является фаном боксерского таланта украинцев и находится с ними в дружеских отношениях. В 2012 году он прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009 году в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой. Сталлоне и братья Кличко уже сотрудничали вместе. В 2012 году они выступили сопродюсерами мюзикла "Рокки". Виталий и Владимир разрабатывали боксерские элементы шоу.

Напомним, что в 2001 году Владимир Кличко снялся в фильме Стивена Содерберга "11 друзей Оушена", в котором сыграл самого себя - выходил в ринг против Леннокса Льюиса, а в 2007 году он сыграл самого себя в фильме Тиля Швайгера "Красавчик". В 2013 году Владимир снялся в ленте Майкла Бэя "Кровью и потом: анаболики".

В 2011 году в прокат вышел документальный фильм немецкого режиссера Себастиана Денхардта "Кличко". Ленту можно было увидеть в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.

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