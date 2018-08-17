Стало известно, какая погода ожидает харьковчан на выходные

На выходных, 18 и 19 августа, в Харькове ожидается теплая, местами дождливая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе ожидается переменная облачность.

Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 15-20 градусов тепла, днем - 28-33 градуса выше нуля.

В воскресенье - переменная облачность, без существенных осадков, ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью – 14-19 градусов тепла, днем - 24-29 градусов выше нуля.