Стало известно, какая погода ожидает харьковчан на выходные

На выходных, 18 и 19 августа, в Харькове ожидается теплая, местами дождливая погода.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе ожидается переменная облачность.
Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью – 15-20 градусов тепла, днем - 28-33 градуса выше нуля.
В воскресенье - переменная облачность, без существенных осадков, ветер - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью – 14-19 градусов тепла, днем - 24-29 градусов выше нуля.