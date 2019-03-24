В Харькове стартовал 16-дневный марафон классической музыки KharkivMusicFest-2019.

KharkivMusicFest проходит в Харьковской области третий год подряд.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в этом году фестиваль состоит из 4-х концертов в восстановленном большом зале Харьковской филармонии, органном зале и ХНАТОБе, а также 8 спецпроектов.

На торжественном открытии KharkivMusicFest-2019 Фестивальный оркестр, в состав которого вошли 45 солистов-музыкантов из 6 стран, исполнил инструментальную музыку Моцарта – именно этому композитору посвящен нынешний фестиваль.

«Я уверена, что объединение усилий известных харьковчан – музыкантов, тех, кто любит музыку – дает нам возможность развивать культуру и искусство в области. В этом году KharkivMusicFest расширяет границы. Очень приятно, когда классическая музыка заполняет не только областной центр, но и звучит в районах и городах Харьковской области», – отметила глава ХОГА Юлия Светличная во время открытия фестиваля.

KharkivMusicFest-2019 включает в себя четыре разножанровых концерта с участием всемирно известных музыкантов, а также ряд событий: лекции, мастер-классы, флешмобы, уличные пианино, детский музыкальный лагерь и тому подобное.

Новинкой фестиваля станет серия оперных флешмобов: отрывки из опер Моцарта зазвучат в общественном транспорте и на других самых неожиданных локациях.

Связанные с фестивалем мероприятия будут проходить на 20 различных площадках.

Среди мероприятий фестиваля:

– детский музыкальный лагерь Amadeus Camp, в рамках которого во время весенних каникул дети на неделю смогут погрузиться в изучение различных музыкальных произведений, посетить мероприятия фестиваля, пообщаться с музыкантами и ознакомиться с базовыми навыками игры на музыкальных инструментах и ​​основами музыкальной грамоты;

– фестивальный лекторий – серия бесплатных лекций, посвященных центральному композитору KharkivMusicFest-2019 Вольфгангу Амадею Моцарту;

– проект ART PIANO – 10 раскрашенных пианино будут стоять на различных локациях в Харькове, к участию в выступлениях будут приглашать желающих всех возрастов.

Также впервые в Украине в рамках KharkivMusicFest состоится форум для ведущих игроков украинской музыкальной индустрии.