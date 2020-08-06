Стартовал отбор кинопроектов на питчинг кинофестиваля Kharkiv MeetDocs

Объявлено о начале отбора кинопроектов на питчинг кинофестиваля Kharkiv MeetDocs.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Презентация документальных полнометражных проектов пройдет в Харькове уже в третий раз.

Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября. Оффлайн-часть пройдет в Харькове с 29 по 31 октября.

«Впрочем, в этом году эпидемия коронавируса и частичный выход в онлайн (а значит, возможность посмотреть фестивальное кино на нашем сайте по всей Украине) заставили нас изменить фокус и расширить тематику проектов, которые будут отобраны в питчинг - это будут темы и проблемы, которые волнуют весь мир», - рассказали организаторы.

Питчингу будет предшествовать дневной интенсив от европейских и украинских кинематографистов, которые ежегодно продюсируют несколько крупных кино- и телепроектов. Воркшопы пройдут в смешанном онлайн- и офлайн-формате.

Участников мероприятия будут обучать представлять свой проект по международным стандартам за 10 минут перед большой зрительской аудиторией. Отдельные лекции будут посвящены поискам финансирования на производство лент.

В последний день фестиваля 31 октября в Харькове участники конкурса представят свои проекты публике, среди которой соберутся представители украинского и международного кинопроизводства. Победителя конкурса определит высокопрофессиональное жюри, которое вручит приз.

Прием заявок продлится с 3 августа по 1 октября 2020 включительно. О результатах отбора будет сообщено 11 октября.

На конкурс принимаются проекты полного документального метра (Украина, или копродукции).

По словам организаторов фестиваля, для того, чтобы подать свой проект на третий питчинг кинофестиваля Kharkiv Meet Docs, нужно:

Заполнить бланк заявления и прикрепить к аппликационной форме синопсис фильма и творческую биографию режиссера и продюсера в формате Word.

Формуляр с указанной в нем информацией отправляется на почту оргкомитета и подлежит политике конфиденциальности фестиваля.

Оргкомитет фестиваля сообщит свой ответ и все детали на указанный в аппликационной форме электронный адрес до 11 октября включительно.

В случае отбора:

Синопсис и творческая биография должны быть отправлены на двух языках - украинском и английском.

Все необходимые дополнительные материалы должны направляться не позднее 20 октября 2020 года.

Также сообщается, что организаторы приглашают участников стать гостями фестиваля и берут на себя средства по проживанию и железнодорожных/автобусных билетов и аккредитацию на все события индустриальной секции фестиваля.

Кроме того, добавляют организаторы, желательным является владение английским языком, поскольку часть воркшопов состоится на английском языке.