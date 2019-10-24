Стоит ли покупать интерактивный дисплей®

Интерактивный дисплей – это мультимедийное устройство, представляющее собой LCD панель взаимодействия со встроенной функцией moultitouch. Сенсорный экран позволяет осуществлять обмен информацией в режиме интерактивности, чем выгодно отличается от старых методов информационного обмена. Данный девайс активно используется во многих отраслях, нуждающихся в презентационных и коммуникационных возможностях мультимедийной панели.

Что такое интерактивный дисплей?

Внешне интерактивный дисплей напоминает жк монитор большой диагонали. Но конструкция включает не только средство вывода информации, но также встроенный компьютер. Он обычно находится в левой части девайса, внутри.

Стандартные характеристики интерактивных LCD-экранов:

диагональ – 55-98 дюймов;

разрешение – 1920х1080 или 3840х2160;

moultitouch – 6-20 касаний;

количество ПК – 1-2.

Современные решения оснащены пользовательским интерфейсом «plug in play», что означает возможность использовать устройство по назначению сразу после покупки. Возможность взаимодействия с экраном обеспечивает система moultitouch.

Сферы использования сенсорных панелей

Благодаря своим коммуникативным функциям, интерактивные дисплеи широко используются в различных сферах, где необходимы технологии категории digital signage.

Основными пользователями данных устройств являются:

учебные заведения и научные учреждения;

представители корпоративного сектора.

При этом диапазон использования сенсорных экранов отнюдь не ограничен указанными сферами. Мультимедийные lcd-панели сегодня работают везде, где необходима реклама, обмен публичной и внутренней информацией, они выполняют презентационные функции и обслуживают клиентов в режиме онлайн.

Преимущества мультимедийных панелей

Среди преимуществ использования мультимедийных экранов – качественный обмен информацией, возможность тактильного взаимодействия, облегчение труда презентатора (экономия времени), фокусировка внимания аудитории на теме обсуждения, возможность отображать на экране любой контент.

Где купить интерактивный дисплей?

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