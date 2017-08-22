Столичные звезды решили провести weekend в Харькове.

В качестве места для мини-отпуска они выбрали Арт-Пикник Славы Фроловой, который с начала августа проходит в Харькове.

Звездные гости не просто приехали к своей подруге Славе Фроловой, но и посетили лекторий Арт-Пикника Фельдман Экопарка поделились новостями и секретами профессиональной кухни шоу-бизнеса. Получился мини-отпуск, призналась Соня Сотник.

Соня Сотник, радиоведущая

Мне в кайф здесь, я же не была еще в отпуске, хоть 5 минут себя почувствовать, это здорово, мы не успели никуда поехать, поэтому шанс побыть на пляже, с коктейлем, класс!

А молодая мама Анна Седакова призналась, что она пожалела лишь об одном, что не взяла с собой детей в Фельдман Экопарк.

Анна Седакова, певица

Мне кажется все прекрасно, прекрасны самокаты. Я бы сюда детей своих добавила, они бы тут везде бегали - я бы была совсем спокойна.

Арт-Пикник weekends в Фельдман Экопарк - это масштабный социально-культурный проект, который нацелен на полезный отдых. Все желающие могут приехать в Экопарк и не только насладиться компанией 2 000 животных, а еще посетить свыше сотни бесплатных ивентов.Организаторы обещают, что Арт-Пикник будет работать каждые субботу и воскресенье до наступления холодов.

