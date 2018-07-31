Сумки для путешествий: какую выбрать?®

Если вам кажется, что деловой костюм и спортивная сумка - удачная пара, то навряд ли произведете хорошее впечатление с таким сочетанием. Так же странно вы будете смотреться с кожаным саквояжем и в спортивном костюме. Так что лучше купить 2-3 сумки для путешествий разного характера
Отправляясь даже в короткую поездку в соседний город, вы возьмете с собой хоть минимальный набор вещей: гигиенические средства, смену белья, документы, книгу и перекус… Интернет-магазины предлагают хороший выбор аксессуаров для поездок, в том числе сумки для путешествий. С одной стороны, это облегчит поиски нужной вещи для багажа. С другой - в таком ассортименте и потеряться не долго. Но с нашими советами вы легко подберете нужный вариант.
Разновидности сумок для путешествий
То, какой аксессуар стоит купить, зависит от цели вашей поездки, предпочитаемого вами стиля в одежде. Поэтому рекомендуем обратить внимание на “характер” аксессуаров:
Нужный размер
А если вы путешествуете часто, совершаете поездки разного рода и на разные расстояния, то тут одной сумкой не обойтись. Вам необходимы аксессуары разного размера. При дальних перелетах лучше взять большой чемодан для основного багажа и поменьше вариант либо сумку - для ручной клади. Для путешествия на поезде не берите объемный чемодан - вы не расположите его удачно на полке и искать в нем необходимое в пути придется с трудом. Для вояжа на авто отдайте предпочтение 2-3 средним сумкам, а не 1 большой: их легче аккуратно сложить в багажник, а потом быстро достать.
Конечно, можно сэкономить и купить 1 сумку для путешествий на все случаи. Тогда вам придется отказаться от львиной доли комфорта в поездке, что однозначно сделает ее сложной и неприятной.