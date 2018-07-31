Сумки для путешествий: какую выбрать?®

Если вам кажется, что деловой костюм и спортивная сумка - удачная пара, то навряд ли произведете хорошее впечатление с таким сочетанием. Так же странно вы будете смотреться с кожаным саквояжем и в спортивном костюме. Так что лучше купить 2-3 сумки для путешествий разного характера

Отправляясь даже в короткую поездку в соседний город, вы возьмете с собой хоть минимальный набор вещей: гигиенические средства, смену белья, документы, книгу и перекус… Интернет-магазины предлагают хороший выбор аксессуаров для поездок, в том числе сумки для путешествий. С одной стороны, это облегчит поиски нужной вещи для багажа. С другой - в таком ассортименте и потеряться не долго. Но с нашими советами вы легко подберете нужный вариант.

Разновидности сумок для путешествий

То, какой аксессуар стоит купить, зависит от цели вашей поездки, предпочитаемого вами стиля в одежде. Поэтому рекомендуем обратить внимание на “характер” аксессуаров:

Деловой. Если едете в командировку или на встречу с клиентами и партнерами, то обязаны выглядеть солидно, излучать уверенность в себе. А поможет в этом добротная сумка из натуральной кожи. Она дополнит выдержанный деловой образ и поставит плюсик вашему вкусу. Кэжуал. Тем, кто любит поездки за город, на пикники, спортивные вылазки, желательно приобрести универсальную сумку из плотного водоотталкивающего текстиля. Подойдет спортивный вариант или удобный рюкзак, который уже давно перестал быть аксессуаром только для студентов. Универсал. Чемодан на колесиках среднего размера, с телескопической ручкой и несколькими отделениями, удобен и практичен. Подойдет и для путешествия на побережье, и для деловых трипов, и для поездки в гости.

Нужный размер

А если вы путешествуете часто, совершаете поездки разного рода и на разные расстояния, то тут одной сумкой не обойтись. Вам необходимы аксессуары разного размера. При дальних перелетах лучше взять большой чемодан для основного багажа и поменьше вариант либо сумку - для ручной клади. Для путешествия на поезде не берите объемный чемодан - вы не расположите его удачно на полке и искать в нем необходимое в пути придется с трудом. Для вояжа на авто отдайте предпочтение 2-3 средним сумкам, а не 1 большой: их легче аккуратно сложить в багажник, а потом быстро достать.

Конечно, можно сэкономить и купить 1 сумку для путешествий на все случаи. Тогда вам придется отказаться от львиной доли комфорта в поездке, что однозначно сделает ее сложной и неприятной.