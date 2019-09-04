 

Сумки, клатчи, рюкзаки из баннеров. Как Катерина Уварова спасает планету

04 сентября 2019 г. 19:38
Автор: Наталья Белокудря
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Переселенка из Макеевки, Екатерина Уварова,  придумала, как  вторично использовать рекламные баннеры. Из прочной баннерной ткани, которая, если ее выбросить на свалку, будет разлагаться более ста лет,  получаются необычные  аксессуары - сумки, клатчи и чехлы.  Эко-проекту всего месяц, но  возможностью утилизировать таким образом  ненужный мусор уже заинтересовались  крупные компании в Харькове.

Фотомодель в прошлом  и королева красоты города Макеевка – Катерина Уварова с гордостью рекламирует свое  изделие – сумку , которую пошили из баннера, где как раз была реклама модного конкурса. Переехав в Харьков в 2014 году, растяжку забрали как память.

Сейчас Катя - студентка  социологического факультета,  ее первым самостоятельным проектом была линейка молодежной одежды, эко-футболок. Продолжить тему бережного отношения к природе, девушка решила сшить  из  экс- баннера  сумку для походов в магазин:

КАТЕРИНА УВАРОВА, основатель бренда одежды и аксессуаров

Баннер, собственно, лежал семь лет почти. Подумали - почему бы нет, почему бы не использовать как шоппер и пошить сумку. И я ж говорю, сюда помещается почти 10 килограмм,  поэтому пойти за продуктами - вообще легко

Катя выяснила, что баннерная ткань – это переработка пластмассы  из виниловых полимеров, чтобы ее утилизировать в природных условиях, понадобится больше века. Поэтому ни один миллиметр баннеров, которые ей отдают разные организации,  не выбрасывается.

Все идет в дело, говорит  мама девушки, Юлия Уварова.  Даже пятисантиметровые остатки кроя, попадая в руки креативных  модельеров, перерабатываются. Но шить  обычные «эко-сумки» скучно, уверяет Юлия Уварова,  поэтому они придумали и элемент безопасности:

ЮЛИЯ УВАРОВА, соучредитель бренда

В обычной жизни я занимаюсь продажей весов и лабораторных приборов - это баннер с моей работы. В чем еще фишка этой сумки:  у нас есть партнеры, которые занимаются производством ленты со светоотражающей ниткой. То есть когда в потемках идешь по вечернему городу, уже кто светит на тебя фарами - уже светоотражающий элемент  есть, и это безопасный путь домой!

Швея  с десятилетним стажем, Ольга Казбекова, откликнулась сшить первую партию эко-сумок сначала из интереса. Теперь она сама выдвигает идеи и добавляет  к уже существующему ассортименту  новинки:

ОЛЬГА КАЗБЕКОВА, швея

Мне это интересно, потому что это ново и необычно. И действительно, ходя по городу и видя эти баннеры, я не думала, что их можно переработать  и дать им вторую жизнь и из них  что-то интересное пошить. Это и косметички, и рюкзачки, и чехольчики, а на будущее мы планируем сделать для сменной обуви для детей

Пока что ни одной эко-сумки Катя Уварова не продала, но планирует , и  цена ее будет от 130 до 300 гривен. Это - не массовая продажа, каждое изделие  индивидуально, имеет свою философию и покупателя, говорит девушка.

Вместе с мамой Катя ведет переговоры с эко-магазинами, которые не против выставить ее эко-сумки и рюкзаки на продажу:

ЮЛИЯ УВАРОВА, соучредитель бренда

Они тоже сказали, что «если у вас есть возможность делать какие-то рюкзаки или сумки молодежные. И в интернете они стоят порядка 1000 -1100 гривен, а у вас они будут по 500-600 гривен, то мы за такие деньги готовы брать на реализацию и продавать»

Основательница эко-бренда Катерина Уварова  не собирается останавливаться только на использовании рекламных баннеров, она думает, как из велосипедных и автомобильных шин сделать линейку модных аксессуаров.

 

Видео: 

Сумки, клатчи, рюкзаки из баннеров. - 04.09.2019

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