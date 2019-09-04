Сумки, клатчи, рюкзаки из баннеров. Как Катерина Уварова спасает планету

Переселенка из Макеевки, Екатерина Уварова, придумала, как вторично использовать рекламные баннеры. Из прочной баннерной ткани, которая, если ее выбросить на свалку, будет разлагаться более ста лет, получаются необычные аксессуары - сумки, клатчи и чехлы. Эко-проекту всего месяц, но возможностью утилизировать таким образом ненужный мусор уже заинтересовались крупные компании в Харькове.

Фотомодель в прошлом и королева красоты города Макеевка – Катерина Уварова с гордостью рекламирует свое изделие – сумку , которую пошили из баннера, где как раз была реклама модного конкурса. Переехав в Харьков в 2014 году, растяжку забрали как память.

Сейчас Катя - студентка социологического факультета, ее первым самостоятельным проектом была линейка молодежной одежды, эко-футболок. Продолжить тему бережного отношения к природе, девушка решила сшить из экс- баннера сумку для походов в магазин:

КАТЕРИНА УВАРОВА, основатель бренда одежды и аксессуаров

Баннер, собственно, лежал семь лет почти. Подумали - почему бы нет, почему бы не использовать как шоппер и пошить сумку. И я ж говорю, сюда помещается почти 10 килограмм, поэтому пойти за продуктами - вообще легко

Катя выяснила, что баннерная ткань – это переработка пластмассы из виниловых полимеров, чтобы ее утилизировать в природных условиях, понадобится больше века. Поэтому ни один миллиметр баннеров, которые ей отдают разные организации, не выбрасывается.

Все идет в дело, говорит мама девушки, Юлия Уварова. Даже пятисантиметровые остатки кроя, попадая в руки креативных модельеров, перерабатываются. Но шить обычные «эко-сумки» скучно, уверяет Юлия Уварова, поэтому они придумали и элемент безопасности:

ЮЛИЯ УВАРОВА, соучредитель бренда

В обычной жизни я занимаюсь продажей весов и лабораторных приборов - это баннер с моей работы. В чем еще фишка этой сумки: у нас есть партнеры, которые занимаются производством ленты со светоотражающей ниткой. То есть когда в потемках идешь по вечернему городу, уже кто светит на тебя фарами - уже светоотражающий элемент есть, и это безопасный путь домой!

Швея с десятилетним стажем, Ольга Казбекова, откликнулась сшить первую партию эко-сумок сначала из интереса. Теперь она сама выдвигает идеи и добавляет к уже существующему ассортименту новинки:

ОЛЬГА КАЗБЕКОВА, швея

Мне это интересно, потому что это ново и необычно. И действительно, ходя по городу и видя эти баннеры, я не думала, что их можно переработать и дать им вторую жизнь и из них что-то интересное пошить. Это и косметички, и рюкзачки, и чехольчики, а на будущее мы планируем сделать для сменной обуви для детей

Пока что ни одной эко-сумки Катя Уварова не продала, но планирует , и цена ее будет от 130 до 300 гривен. Это - не массовая продажа, каждое изделие индивидуально, имеет свою философию и покупателя, говорит девушка.

Вместе с мамой Катя ведет переговоры с эко-магазинами, которые не против выставить ее эко-сумки и рюкзаки на продажу:

ЮЛИЯ УВАРОВА, соучредитель бренда

Они тоже сказали, что «если у вас есть возможность делать какие-то рюкзаки или сумки молодежные. И в интернете они стоят порядка 1000 -1100 гривен, а у вас они будут по 500-600 гривен, то мы за такие деньги готовы брать на реализацию и продавать»

Основательница эко-бренда Катерина Уварова не собирается останавливаться только на использовании рекламных баннеров, она думает, как из велосипедных и автомобильных шин сделать линейку модных аксессуаров.