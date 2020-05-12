Суточная норма потребления витамина B12 и полезные сочетания®

Витамин B12 – водорастворимое питательное вещество, играющее колоссальную роль во многих процессах в организме.

Идеальная дозировка средства зависит от возраста, пола и причин приема. Найти подходящий для себя препарат с витамином B12 можно на https://dobavki.ua/b12/.

Суточная норма

Витамин B12 для людей от 14 лет и старше рекомендуется принимать не более 2,4 мкг в сутки. Корректировки возможны с учетом образа жизни, возраста и сложившейся ситуации:

женщинам в период лактации – 2,8 мкг;

беременным – 2,6 мкг;

после 50 лет – допустимы кратковременные приемы до 1 мг для нормализации состояния;

для усиления энергии – 1 мг каждый день в течение месяца и впоследствии по 125-250 мкг.

Один из хороших вариантов – «B-12, Now Foods, жидкий, комплекс витамина B». Пищевая добавка подарит здоровье нервной системе. В ее составе нет спирта. Полностью соответствует стандарту качества GMP. Кошерный продукт.

Пользуется спросом у покупателей и такой вариант – «Метилкобаламин (витамин B12)» от Solgar. Пищевая добавка содержит сертифицированный глютен. Производство отлажено с 1947 года. Продукт является кошерным и подходит для веганов.

Побочные эффекты

Ввиду того, что вещество является водорастворимым, его излишки выводятся из организма с мочой. В редких случаях наблюдаются такие побочные эффекты:

кожные заболевания;

осложнения с почками;

повышенный риск развития аутизма у детей (при приеме беременными).

С чем сочетать прием?

Витамин В12 лучше всего сочетается с витаминами В9 и В5. Помимо этого, рекомендуют его принимать вместе с кальцием. Он способствует абсорбции цианокобаламина в организме.

Можно остановить свой выбор на «Витамин B-12 Метилкобаламин – высокая абсорбция, Vitamin B-12 Methylcobalamin - High Absorption» от производителя Swanson. Он способствует правильному образованию красных кровяных телец, а также помогает поддерживать производство энергии, улучшать настроение, обеспечивать здоровье нервной системы в целом.

А больше вариантов доступно в соответствующей категории «Витамин В12 (цианокобаламин)», подбирая в соответствии с ценой и наличием/отсутствием дополнительных ингредиентов в составе.

Приобрести подходящий препараты с витаминами b12 и комплексы что к нему подходят, а также другие полезные товары для красоты можно нашем сайте dobavki.ua Приятные цены, отличное обслуживание и быстрая доставка – среди достоинств.