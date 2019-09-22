«Сверкали молнии и дрались роботы»: Ночь науки в ХПИ

Как сообщалось, 21 сентября в Харькове прошла «Ночь науки», в рамках которой ведущие университеты Харькова презентовали свои научные разработки и достижения, продемонстрировали различные эксперименты, а также познакомили своих гостей с работой лабораторий и кафедр.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» подготовил для образовательного проекта «Ночь науки» обширную развлекательно-познавательную программу.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, для гостей вуза работала центральная локация с 20 интерактивными зонами, где проводились эксперименты, воркшопы и мастер-классы по инженерии, физике и химии. Там можно было увидеть разнообразные активности - от битвы роботов до производства шоколада.

Для любителей теории о скором захвате машинами и механизмами мира людей один из операторов мобильной связи организовал интерактивную лекцию о технической революции. Также в лектории обсуждались темы «Эпическая химия: еда, лекарства, косметика», «Удивительный мир ЗD-печати» и пр.

Большой ажиотаж у гостей университета вызвала «Лаборатория молний», где можно было на практике увидеть, как бьет молния и в каких условиях ее стоит опасаться.

Заместитель заведующего научно-исследовательской частью НТУ «ХПИ» Артем Захаров рассказал, что представленные разработки - это результат работы студентов с преподавателями.

«Наши технические изобретения во многом уникальны. Но главное заключается в том, что то, чем мы занимаемся, внедряется в жизнь. Когда я был студентом, мы разрабатывали керамику специального назначения, и сейчас она применяется в ракетной промышленности. Наши идеи превращаются в осязаемые, востребованные предметы, вещи, материалы, которые не отстают от мировых аналогов. Наука реально является двигателем прогресса человечества», - отметил Артем Захаров.

А вечером в ХПИ прошли лекции для взрослых, которые касались таких актуальных тем, как вред вейпов, влияние энергетиков на организм, а также мифов о накрутке электроэнергии и пр.