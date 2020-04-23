Светло-пегий, с голубыми глазами: в экопарке родился "плюшевый" жеребенок

В Харьковском экопарке родился необычный жеребенок - породы американского миниатюрного коня. Это потомки карликовых лошадей, завезенных в Штаты из Европы. Как рассказали в зверинце, родители малыша - Лора и Литл Стар - приехали в Харьков из Голландии несколько лет назад. Малыш их первенец. Жеребенок отлично чувствует себя в условиях карантина, не отходит от мамы, питается ее молоком и гоняет на свободном выпасе. Его окраска и цвет глаз очень необычные, поэтому сотрудники конного комплекса в буквальном смысле любуются экстерьером будущего красавца и следят, чтобы он ни в чем не нуждался. Почти месяц в экопарке придумывали имя маленькому и наконец назвали самца - Лесли.

Роман Литвин, сотрудник конного комплекса экопарка:

У нас впервые пополнение, родился жеребенок по кличке Лесли. Он очень похож на своих родителей - больше на папу, у папы пегая масть, у мамы вороная масть - жеребенок получился светло-пегий. Примечательный он тем, что он очень симпатичный, у него голубые необычные для лошади глаза.

В Харьковском экопарке содержится около ста лошадей, пони и осликов почти двух десятков пород. Когда закончится карантин, все программы, а это не только катание малышей, но и реабилитационная программа для лечения детей с особыми потребностями, возобновятся, обещают специалисты.