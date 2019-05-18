Свежие соки повышают риск преждевременной смерти - ученые

18 мая 2019 г. 19:14
Источник: Корреспондент.net
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Свежевыжатые фруктовые соки и газированные сладкие напитки одинаково вредны для здоровья и повышают риск преждевременной смерти.

Комментарии американских экспертов по этому поводу опубликованы в JAMA Network Open 17 мая.

Это связано с тем, что во фрешах содержится примерно такое же количество калорий и сахара, как и в подслащенных газированных напитках.

"Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки... Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет естественное происхождение, после усвоения он влияет на организм так же, как и добавленный сахар", - говорят эксперты.

Максимальной ежедневной порцией свежевыжатого сока для взрослых ученые считают 240 миллилитров и призывают есть свежие фрукты, а не делать из них напитки.

 

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