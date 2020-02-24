Театр "Ла Скала" приостановил работу из-за коронавируса

24 февраля 2020 г. 11:24
Источник: ZN.UA
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Миланский оперный театр "Ла Скала" приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса Covid-2019. На севере Италии зафиксировано более 150 случаев заражения, три человека умерли от осложнений. Как скоро возобновится работа, руководство театра не сообщило.

"В связи с распространением коронавируса, театр "Ла Скала" из соображений безопасности отменяет запланированные спектакли и будет ждать дальнейших распоряжений властей", - говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

В воскресенье, 23 февраля, власти региона Венето приняли решение досрочно завершить знаменитый Венецианский карнавал, начавшийся 11 февраля. Власти северных регионов Италии принимают жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Отмена карнавала в Венеции, спектаклей в Милане, футбольных матчей серии А в регионах Ломбардия и Венето, а также запрет на другие массовые мероприятия – одни из них.

 

 

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