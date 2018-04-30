"Толпы" туристов: в сети появились фото пляжей Крыма на майских выходных

В сети появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

Очевидно, на майские выходные туристы не очень спешат в оккупированный Российской Федерацией Крым.

В Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовали фото пустующих курортных зон.

"В Крыму мало работающих веб-камер. С каждым годом меньше", - говорится в сообщении.

Также появились фото с порта Кавказ, их показал пользователь Kosstik.

"Есть одна рабочая камера. Отлично видны "толпы туристов“, понаехавшие на майские", - подчеркнул он.