"Толпы" туристов: в сети появились фото пляжей Крыма на майских выходных

30 апреля 2018 г. 16:30
Источник: УНИАН
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В сети появились фото с пустых пляжей аннексированного Россией Крыма, несмотря на длинные майские выходные.

Очевидно, на майские выходные туристы не очень спешат в оккупированный Российской Федерацией Крым.
В Twitter RoksolanaToday&Крым опубликовали фото пустующих курортных зон.

"В Крыму мало работающих веб-камер. С каждым годом меньше", - говорится в сообщении.

Также появились фото с порта Кавказ, их показал пользователь Kosstik.

"Есть одна рабочая камера. Отлично видны "толпы туристов“, понаехавшие на майские", - подчеркнул он.

 

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