ТОП 4 лучших корейских средств по уходу®

Корейская косметика уверенно завоевывает европейский рынок. Все больше девушек и женщин отдает предпочтение корейским средствам по уходу, отмечая их высокую эффективность. Разберем самые популярные уходовые средства от магазина корейской косметики MyCream:

Бальзам-маска для губ ягодная Laneige Lip Sleeping Mask 20g Berry

Восхитительное средство, смягчающее и питающее кожу губ, в то время, пока вы спите. Наутро ваши губки станут свежими, гладкими, мягкими, упругими. Маска отшелушивает ороговевший слой кожи, устраняет сухость и шелушения, улучшает микроциркуляцию, разглаживает губы и оказывает омолаживающее действие. Уникальный состав бальзам-маски способствует образованию увлажняющего слоя на губах в течение 8 часов ночного отдыха.

Бальзам-маска может применяться без возрастных ограничений. Рекомендована к использованию в жаркое и в холодное время года, нейтрализуя последствия влияния неблагоприятных внешних факторов. Средство может использоваться на ежедневной основе, как бальзам для губ.

Очищающая пилинг маска Dr.Jart+ Dermask Ultra Jet Peeling Solution

Двухступенчатое средство с молочной кислотой, которое состоит из пилинг-эссенции и тканевой маски. Средство стимулирует процессы регенерации, удаляет ороговевшие частицы кожи, очищает поры и ускоряет заживление воспалений, освежает цвет кожи.

Маска тонизирует и уничтожает бактерии, снимает воспаления, предотвращает раннее увядание кожи.

Очищающая пилинг-маска обладает гипоаллергенными свойствами, поэтому подходит для любого типа кожи, в том числе с повышенной чувствительностью.

Гидрогелевые патчи для глаз с золотым комплексом 5+ Petitfee Gold Hydrogel Eye Patch

Благодаря уникальному составу, патчи выравнивают цвет лица, оказывают отбеливающее действие на пигментацию, повышают упругость и эластичность кожи. Их можно использовать для снятия усталости, устранение темных кругов и отеков нижних век.

Патчи для глаз рекомендуются к применению без возрастных ограничений. При систематическом применении, они активизируют выработку коллагена, способствуют разглаживанию морщинок и замедлению процессов увядания нежной зоны.

Патчи Petitfee Gold Hydrogel Eye Patch подарят взгляду свежесть и сияние.

Сыворотка для роста ресниц и бровей Etude House My lash serum

Лечебная сыворотка оздоровляет волоски ресниц и бровей, укрепляет и делает более плотными. При регулярном применении средства ресницы и брови становятся более ухоженными, начинают быстрее расти, меньше выпадают. Вы будете наслаждаться их густотой и длиной.

В состав средства входят растительные масла, пантенол, витамины, экстракт кизиловых ягод. Сыворотка имеет гелевую консистенцию, она довольно легкая, без излишней жирности, поэтому комфортна в применении и не утяжеляет глаза.

Купить популярные корейские средства для поддержания красоты и молодости можно в интернет-магазине «MyCream». В ассортименте представлена только оригинальная косметика из Кореи.