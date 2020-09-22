ТОП 5 главных правил по уходу за велосипедом®

Срок эксплуатации, уровень комфорта во время езды во многом зависят от правильного сервисного обслуживания байка. Продажа велосипедов в Украине характеризуется огромным ассортиментом качественных и надежных транспортных средств с большим ресурсом. Вы можете выбрать модель в любом ценовом диапазоне.

Веломагазин Velosklad предоставляет гарантию на большие сроки и предлагает услуги ремонта байков. Эксперты компании отмечают важную закономерность. Люди, которые обеспечивают байку правильный уход, долго катаются даже на дешевых велосипедах. При отсутствии надлежащего сервисного обслуживания быстро выходят из строя самые прочные брендовые модели.

Важные правила при уходе за велосипедами

Следует разделять виды работ. Ремонтировать велосипеды должны профессионалы. Но простой уход и настройку можно выполнять самостоятельно. Нужно лишь соблюдать несколько правил:

Регулярная мойка. Грязь вызывает коррозию металла и выводит из строя системы переключения. Мойте велосипед при помощи мягкой щетки и специальной химии без агрессивных компонентов, способных повредить резиновые элементы. Избегайте большого напора воды. Смазка. Без нее все трущиеся и вращающиеся узлы быстро выходят из строя. Купить специальные средства для очистки смазки можно на сайте velosklad.com.ua. Чаще всего нужно проверять цепь. Смазывайте ее через каждый 70-100 км пробега. Проверка и настройка. Натяжение стальных тросов, при помощи которых происходит управление основными узлами, со временем ослабляется. Их желательно подстраивать перед каждой поездкой. Раз в неделю проверяйте давление воздуха в покрышках. Хранение. Велосипеды в Украине используются, преимущественно, во время теплых сезонов. Из-за климатических условий зимой многие отказываются от катания. Правильная подготовка к длительному хранению состоит из мойки и смазки, снижения давления в покрышках до 1-15, Па. Ремонт. Как избежать серьезных поломок и больших затрат? Магазин Велосклад рекомендует менять цепь после 700-100 км пробега. Своевременные проверки позволяют вовремя определить ослабление ее натяжение. Замена звезды кассеты проводится 1 раз на 2-3 установки новой цепи, тормозных колодок — через 500 км пробега.

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