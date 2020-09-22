ТОП 5 главных правил по уходу за велосипедом®

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Следует разделять виды работ. Ремонтировать велосипеды должны профессионалы. Но простой уход и настройку можно выполнять самостоятельно. Нужно лишь соблюдать несколько правил:
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