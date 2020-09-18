Топ-5 причин, почему смартфоны Oppo могут конкурировать с флагманами®

Компания Oppo вышла на рынок мобильной техники в 2004 году, а на просторах Украины бренд появился в конце 2019 года и с первых минут привлек внимание тысяч покупателей. Выглядит странно, что какой-то ноунейм смог составить конкуренцию именитым брендам, которые в течение десятилетий сражаются между собой за внимание украинского пользователя.

Чем же мобильные гаджеты смогли завоевать доверие пользователей, мы разберем в данной статье.

Защищенность

Корпус большинства смартфонов выполнен из качественного пластика, а безрамочный дисплей в “надёжных руках” стекла Gorilla Glass, что позволяет телефону быть устойчивым к пыли, царапинам, трещинам, несильным ударам и даже водоустойчивым. Модель Oppo Reno 3 Pro, к примеру, обладает технологией TÜV Rheinland, которая снижает нагрузку на зрение пользователя.

Автономность

Самые бюджетные телефоны Oppo оснащены аккумулятором в 4000 мАч, а модели типа A72 или A52 имеют более емкий аккумулятор - в 5000 мАч. Другими словами, телефоны с батареей в 4 тысячи миллиампер/час дадут вам до 20 часов рабочего времени, тогда как улучшенные модели телефонов - до целых суток функционирования без подзарядки.

Производительность

Даже самые “бюджетные” смартфоны Oppo оснащены 8-ядерными процессорами, к примеру, модельный ряд A5S укомплектован процессором Helio P35, тогда как смартфоны ценовой категории от 4 тыс. грн уже имеют процессор Snapdragon 665 и выше - вплоть до Snapdragon 865 в красавце OPPO Find X2.

Кроме “вкусной” начинки в виде процессоров, гаджеты Oppo оснащены оперативной памятью в объеме от 3 до 12 гб. Более этого, данное преимущество только расширяется размером встроенной памяти: от 32 ГБ в моделях A12 или A5S до 256 ГБ в топовых моделях Oppo Reno 3 или Oppo Find X2.

Камера

Купить Oppo можно только ради одной камеры. Большинство смартфонов укомплектованы довольно мощной фронтальной и основной камерой - до 16 и 48 МР соответственно.

Уже в моделях серии A Oppo похвасталась своей технологией AI, уникальными объективами для портретной съемки и широкоугольным захватом пейзажа.

Модели серии Reno 2 передали своему “приемнику” камеру в 48 MP, а также функциональные ночной и портретный режимы. Так, телефоны серии Oppo Reno 3 (Pro) оснащены 3-мя камерами: в 8, 13 и 48 MP, имеют x3 ZOOM и двойную стабилизацию. Чем вам не флагман?

Бюджетность

Средний ценовой диапазон на рынке на модели данного бренда - от 3 до 30 тыс. грн.

При хорошем поиске можно обнаружить данные мобильные устройства по акции и купить их еще дешевле от средней рыночной цены, к примеру, в магазине KTC (плюс получить в подарок полноценную гарантию и бесплатную доставку).

Подведем итоги

Мобильные телефоны Oppo могут смело конкурировать с другими именитыми брендами, и, благодаря идеальному балансу цена-качество, в ближайшем будущем смогут достичь новых высот и завоевать еще большее количество пользователей.