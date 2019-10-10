 

Тотальные ноябрьские скидки в Украине — Черная пятница приближается®

10 октября 2019 г. 11:36
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Одним из главных неофициальных праздников в году является Черная пятница — день, когда большинство магазинов устанавливают на свои товары ошеломительные скидки. Хотя Черная пятница не значится ни в одном календаре, любители шопинга ждут ее с нетерпением.

Черная пятница в Украине в текущем году запланирована на 29 ноября — до нее остается еще больше месяца. Но уже сейчас украинцы начинают постепенно готовиться к этому дню — выбирать самые нужные товары и сохранять важные закладки.

Массовые распродажи техники, электроники и гаджетов — как подготовиться к Черной пятнице

Скидки в день глобальной распродажи действительно очень большие, и встретить их можно повсюду. Но это еще не значит, что каждому человеку без хлопот удастся приобрести все нужные вещи. Стоит помнить о том, что в Черную пятницу закупаться в магазинах в одно и то же время будут десятки тысяч людей. Соответственно, лучшие товары исчезнут с виртуальных полок уже в первые часы распродажи.

Чтобы день глобальных скидок прошел с успехом, рекомендуется:

  • заранее составить список товаров, которые невыгодно покупать в обычные дни, но можно дешево приобрести в Черную пятницу;
  • ознакомиться с ассортиментом украинских интернет-магазинов — например, огромный выбор техники и электроники предлагает Comfy.ua;
  • сравнить характеристики товаров и выбрать объективно лучшие модели;
  • заранее сохранить в закладках ссылки на интересные товары и до наступления распродажи регулярно проверять, не исчезли ли они из каталогов.

Что касается самой Черной пятницы, то в этот день приступать к шопингу рекомендуется сразу — как только время глобальных скидок стартует в украинских магазинах. Нельзя откладывать покупки на дневной перерыв и тем более на вечер — если заглянуть в выбранные магазины слишком поздно, можно обнаружить, что лучших товаров уже нет в ассортименте.

Черная пятница позволяет не только обновить бытовую технику и приобрести новые гаджеты. День огромных скидок идеально подходит для приобретения подарков. Всего через месяц после распродажи начнутся новогодние и рождественские праздники — презенты близким людям лучше купить заранее, а не в последний момент. В Черную пятницу по действительно смешной стоимости можно купить смартфоны, планшеты и ноутбуки, технику для ухода за собой и кухонные приборы — одним словом, выбрать по-настоящему полезные и приятные подарки.

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