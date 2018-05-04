Трое украинцев создали "вечные" блокноты и карандаши (видео)

04 мая 2018 г. 14:15
Источник: УНИАН
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Трое киевлян разработали водонепроницаемые блокноты и карандаши, которые не списываются.

Одного блокнота и карандаша может хватить на всю жизнь, и, что важно, для их изготовления не нужно рубить деревья, говорится в сюжете ТСН.

"Можно писать и ручкой, но для такого блокнота придумали и "вечный" карандаш. Разработчики минимум месяц подбирали смесь металлов", - рассказали журналисты.

Теперь секретный сплав из пяти металлов пишет как обычный карандаш, но не ломается и не списывается. Он пишет за счет того, что окисляет бумагу. Школьники и студент еще тестируют свой продукт, но уже есть желающие купить данный товар. Цена "вечной" канцелярии - примерно 80 долларов.

Ранее на международной выставке электроники украинцы поразили гаджетом, способным скрыть разговор, даже если вы будете кричать на весь голос. Говорить можно где угодно, вас никто не услышит, кроме собеседника. Достаточно лишь надеть прибор, через Bluetooth подсоединить к телефону или планшету, и спокойно рассказывать о чем угодно.

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