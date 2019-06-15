Троица 2019: традиции и обряды праздника

В 2019 году празднование одного из 12 великих церковных праздников - Троицы - приходится на 16 июня - 50-й день после Пасхи. В этот день храмы и жилища верующие украшают зеленью и травами.

В этом году православная Пасха отмечалась 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 приходится на 16 июня, воскресенье - пятидесятый день после Светлого Воскресения.

Считается, что перед праздником Троицы нужно тщательно убрать свое жилье и завершить все дела. Утро Троицы верующие начинают с посещения храмов.

После окончания службы принято освящать заранее подготовленные травы и букеты. Придя домой, цветы можно разбросать по огороду, полю, чтобы лучше был урожай. Часть освященного букета прячут под крышу дома (для защиты от зла и сглаза), часть, например, ромашку, чабрец, мяту, — высушивают для приготовления лекарственных отваров или купания маленьких детей.

В этот день украинцы ходят друг к другу в гости, накрывают праздничные столы, навещают усопших родственников на кладбище.

Троица — прекрасный повод для того, чтобы семья собралась вместе в этот день. Для молодежи зеленые праздники — день веселья и гуляний. Помните, что в этот день нельзя грустить, обижаться на кого-то и думать о плохом, а тем более желать кому-либо зла.

На Троицу принято раздавать нищим всю мелочь, чтобы оградить себя от ссор, болезней и невзгод.

Молодежь в этот праздник устраивает массовые гуляния, девушки в этот день гадают на суженого. Также они в этот день плетут венки: считается, что если надеть его на голову приглянувшемуся парню, то быть помолвке. Также девушки в день Троицы бросали сплетенные венки в реку: чей уплывет дальше всех, та девушка быстрее всех замуж и выйдет.

А вот купаться, по поверьям, или играть свадьбу на Троицу не рекомендуется.

Украинцы благодаря решению Кабмина получат дополнительный выходной в честь Троицы: если праздничный день приходится на воскресенье, он автоматически переносится на следующий за ним понедельник. Таким образом, благодаря Троице будем отдыхать 16 июня, в воскресенье (день праздника), и 17 июня — понедельник. Включая субботу, 15 число, выходит мини-уикенд.