Трудности выбора: влажный или сухой корм для кота®

Споры об оптимальном типе корма для котов, наверное, не утихнут никогда. Одни выбирают исключительно сухой вариант, другие отдают предпочтение мокрому. Сравнить популярность кормов можно на примере количества предложений того или иного вида https://allo.ua/ru/suhoj-korm-dlja-koshek/. Мы же предлагаем рассмотреть несколько параметров, на которые следует обращать внимание при выборе.

Критерии выбора корма для кошек

Покупая кошачий корм, обращайте внимание на следующие нюансы:

количество воды в составе;

сбалансированность;

влияние на зубы;

срок хранения.

Содержание воды является главной отличительной чертой кормов двух типов. Если в сухом доля жидкости не превышает 1/10, то влажные продукты состоят на 2/3 из воды, тем самым максимально приближаясь к натуральной пище. Желательно разбавлять сухую пищу водой либо давать питомцам побольше жидкости после приема пищи.

Сухие корма считаются более сбалансированными, так как в них содержатся все необходимые питательные элементы. Во влажных этого не наблюдается, а большинство их видов предназначены для прикормки, а не в качестве постоянного рациона. По поводу влияния на зубы единого мнения нет даже среди ветеринаров.

Если ваша кошка не есть все сразу, а предпочитает дать пище «настояться», отдавайте предпочтение сухим продуктам, так как они лучше хранятся в открытом состоянии. Влажная пища быстро заветривается, теряя свою привлекательность и вкусовые качества.

Вывод

Взвесив все за и против каждого типа продуктов для кошки, вы сможете подобрать оптимальный вариант. Но стоит помнить, что экономия в данном деле не помощник, из предложений эконом вы не сможете найти хотя бы одно, удовлетворяющее все вышеописанные пункты.