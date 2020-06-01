Турция, Греция, Кипр - сначала Украина восстановит авиаперелеты с туристическими странами

01 июня 2020 г. 14:48
Источник: ZN.UA
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Внутреннее и международное регулярное ависообщение в Украине откроется 15 июня, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире программы "Сніданок з 1+1". Он допустил, что внутреннее сообщение может возобновиться и раньше.

Из зарубежных направлений в первую очередь восстановят авиаперелёты с туристическими странами. "Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе - Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим", – сказал министр.  Также в этот список стран попала и Грузия.

По словам Криклия, пока точно не будет восстанавливаться авиасообщение с Италией и Испанией. И пояснил, что открытие направлений планируют, учитывая два основных условия. Первое – если страны открываются по отношению к Украине. Второе – если эпидемиологическая ситуация в них не составит риски.

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