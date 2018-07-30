Турция — идеальное направление для семейного отдыха®

Провести отпуск с семьей — мечта практически каждого современного человека, которого цепко держат повседневные дела.

В суете мы часто не замечаем, как взрослеют наши дети и как стареем мы сами. Поэтому всегда полезно разорвать порочный круг рутины и вырваться к морю всей семьей.

Если вы мечтаете о лазури Средиземного моря, летите в гостеприимную Турцию. А купить тур в Турцию http://www.tui.ua/ToursSearch/Europe/Turkey.aspx/ можно у авторитетного туроператора TUI — отправляйтесь в беззаботный отпуск, а обо всем по беспокоятся высококвалифицированные специалисты.

Незабываемый отпуск в Турции

Когда мы отправляемся на отдых с малышами, то чаще всего и не рассчитываем полноценно отдохнуть: дети требуют внимания и постоянного контроля. Но многие отели предусмотрели все и создали оптимальные условия для семейного отдыха, чтобы насладиться прекрасным сервисом и морем могли все.

Например, отели TUI FUN&SUN, TUI Day&Night предлагают следующие услуги:

питание по системе «Все включено»/«Ультра все включено»;

лабораторию умных развлечений в клубах «TUI Тукан» для детей от 3 до 15 лет, созданную профессионалами с учетом пожеланий родителей;

«ТУКАН BABY»— территорию отдыха для родителей с детьми до четырех лет с кухней, стиральной машиной и зонами для игр и сна;

анимацию для детей с участием персонажей мультфильма «Фиксики»;

бесплатный Wi-Fi на территории отеля и в номерах.

Мамы смогут забыть об обязанностях домохозяйки и почувствовать себя сказочными принцессами. А помогут в этом не только вкуснейшие блюда и безупречный сервис номеров, но и разнообразные программы Wellness&Fitness. Наконец-то можно будет посвятить время себе, не беспокоясь о том, с кем оставить детей и как успеть сделать все дела по дому.

Безопасности тут уделяют огромное внимание, ведь в отель едут с детьми, которые точно не будут сидеть на одном месте. Поэтому здесь есть специальные безопасные детские бассейны, в которые вы спокойно можете отправлять своего ребенка даже без присмотра, если он достиг определенного возраста.

А для крошек тут предусмотрено все: родителям можно путешествовать налегке, ведь отель бесплатно предоставляет коляску, сиденье на унитаз, горшок, кроватку и даже ванночку для купания! Теперь семейный багаж будет намного меньшим, и поездка с ребенком станет совсем необременительной.