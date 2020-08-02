Турецкая авиакомпания возобновила прямые регулярные рейсы в Харьков

02 августа 2020 г. 17:22
Источник: Украинская Правда
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Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает avianews.com.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - отмечает издание.

Turkish Airlines будет летать  в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию.

По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.

Напомним, в июле Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 2 августа авиакомпания также вернется на маршруты Стамбул-Запорожье и Стамбул-Херсон.

 

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