Туры на Шри-Ланку: какой выбрать ®

Шри-Ланку можно смело назвать раем на земле для путешественников из любого уголка мира. Идеальный климат, масса интересных достопримечательностей и отличный сервис – ничего более и не хочется во время холостяцкой поездки, романтичного уикенда или даже семейного отпуска. Туры на Шри-Ланку сегодня очень популярны, тем более что время от времени появляются выгодные горячие предложения. Но даже и без них поехать в этот край определенно стоит, ведь где еще можно отдохнуть от цивилизации в окружении вечного лета и нетронутой человеком природы?

Пляжные туры на Шри-Ланку

Популярность пассивного отдыха на океаническом побережье Шри-Ланки связана с одной стороны с экзотической атмосферой, а с другой – с неторопливым ритмом жизни. Мирные ряды пальм, редкие птицы, шумный прибой и яркие бабочки так и зазывают прилечь и расслабиться.

Активные виды отдыха на пляжах Шри-Ланки тоже есть. Можно заниматься серфингом и дайвингом, освоить сноркелинг, попробовать рафтинг и кайт-серфинг. А главное, пляжные туры легко сочетаются с небольшой, но насыщенной экскурсионной программой, в ходе которой можно успеть посетить древнейшие ланкийские храмы. Альтернативный вариант – совместить оздоровительный тур и пляжный. Лечение на Шри-Ланке связано, само собой, с аюрведическими традициями. Десятки центров на берегу предлагают избавиться от последствий стресса и почистить организм от токсинов, шлаков, избытка воды и т.д.

Пляжная линия в стране очень большая – свыше тысячи километров. Чем выше и восточнее по карте, тем белее будет песок на курортах, и наоборот, к юго-западу золотые насыпи учащаются. На всем побережье высажено много кокосовых пальм для отдыха в тени, а вода своевременно очищается, так что у нее потрясающий сапфировый оттенок. А еще Шри-Ланка хороша коралловыми рифами у побережья (например, в Хиккадуве), наблюдать за которыми приезжают сотни тысяч любителей подводного мира.

Среди конкретных курортов стоит выделить уединенные Ахунгалу и Негомбо, Ваддуву с ее свадебными символическими церемониями, Маравилу с разнообразным гостиничный сервисом и гастрономически яркий Тангалле. Кстати, на Шри-Ланке потрясающе готовят морепродукты.

Выбирая курорт для посещения, стоит иметь в виду, что пляжная индустрия больше развита на юго-западе. Северо-восток страны – это новое туристическое направление, так что здесь отелей поменьше, но зато они новее. В этой части Шри-Ланки такие места, как Нилавели, Уппавели и Тринкомали.

Экскурсионные туры на Шри-Ланку

Кроме пляжей в стране еще масса достопримечательностей. Взять хотя бы столицу – Коломбо. Тут есть несколько религиозных святынь, например, храмовый комплекс с длинным названием Келания-Раджа-Маха-Вихара – образец сингальской архитектуры с фресками о жизни Будды.

Если вы хотите поездить по Шри-Ланке в рамках тура (а так как страна небольшая, то это вполне реально), обратите внимание на древний город Анурадхапура. Его нашли только в 19 веке, и он считался в прошлом столицей Цейлона, а сегодня охраняется ЮНЕСКО. А еще можно посетить Полоннаруву, где не только храмы, но и сады с дворцами. А те, кто любит сочетание архитектурных объектов и природы, наверняка оценят восхождение на живописную гору Сигирия.

Какой бы тур в Шри-Ланку вы не выбрали, иметь в виду, что тропический климат провоцирует сезон сильных дождей с мая до ноября. Зато в это время можно организовать отдых подешевле, тем более что ливни усиливаются лишь ночью. А вот высокий туристический сезон на Шри-Ланке с середины осени до мая, когда цены на все услуги поднимаются к приличной планке.