Творчество под открытым небом. Грановский встретился с юными художниками

Накануне в Харькове состоялся "Арт-пикник".

Под руководством художника Романа Минина школьники рисовали под открытым небом в парке имени Горького.

"Сегодня удачный эксперимент. Я думал, не всем деткам понравится работать с листом, на котором уже были разноцветные пятна. Они должны как-то мотивировать, ограничивать, ведь это, в каком-то смысле, правила игры – вот есть эти пятна и все. Когда мы рождаемся, мы же - не с чистого листа. У нас есть какие-то свои ограничения: физические, умственные, разные. И мы уже не чистый лист, а лист с какими-то конкретными очертаниями. И нужно принять себя, принять этот лист, какой он есть. Не расстраиваться, не зарисовывать их, а использовать эти пятна в позитивном смысле», – подчеркнул Роман Минин.

Мероприятие посетил мер Харькова и народный депутат Украины Александр Грановский. Нардеп отметил, что сегодня ему удалось повстречать очень много творческих и одаренных ребят.

"Дети талантливые, дети прикладывали максимальные усилия. Они делали это с добрым сердцем, у них улыбки на их лицах. Я очень рад, что удалось создать хорошее настроение для горожан. В первую очередь, для их детей и высмотреть их таланты. Возможно, в чем-то нам удастся им помочь," - сказал Грановский.

Кроме того, сегодня состоялось награждение по итогам конкурса детского рисунка.

"Рідний район у різні пори року", в котором приняли участие 160 школьников - это учащиеся 4-7-х классов с 23-х школ Киевского района. 36 работ были отобраны для печати в календаре. Также дети получили призы.

Ученица 6-го класса Вика Корж нарисовала Харьков, а он, по мнению юной художницы, начинается с Зеркальной струи, которую она и изобразила. Работа девочки заняла призовое место в номинации "Мой родной Харьков".

"Я решила нарисовать Харьков, потому что - это мой край. Я рисовала Зеркальную струю. Над работой трудилась несколько дней после уроков,"- рассказала Вика.

Работы, которые дети нарисовали на выходных, будут размещены на странице в Фейсбук Фонда имени Александра Грановского для голосования за лучший рисунок.

Сам же нардеп отметил, что подобные мероприятия должны стать неотъемлемой частью жизни харьковчан и теперь будут проводиться регулярно.