 

У берегов Британии найдена медуза, превышающая рост человека

15 июля 2019 г. 17:52
Источник: Униан
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У берегов Великобритании нашли огромную медузу, ращмеры которой превышают рост человека, фото невероятного существа опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели.

У берегов графства Корнуолл на юге Великобритании дайверы сфотографировали огромную медузу, размером с человека. По словам Лиззи Дели, они столкнулись с медузой, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании WildOceanWeek.

Запечатленное на фото создание – медуза-корнерот (Rhizostoma pulmo). Известно, что диаметр ее купола может превышать 40 см, однако особь, которую встретили биологи, гораздо крупнее.

 

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