У харьковских пластунов появился офис

У харьковского подразделения Национальной скаутской организации Украины «Пласт» появился собственный офис.

Его открыли на территории храма Иоанна Богослова, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Для нас это торжественное событие, мы ждали собственный дом год. Ранее воспитатели искали помещение самостоятельно. Нам в этом помогали общественные организации, областная государственная администрация. Теперь у нас есть собственный офис, где будут проводиться занятия: практические и теоретические. У нас очень много направлений воспитания: спортивное, патриотическое, жизнь среди природы, самостоятельность т.д.», - сказала руководитель подразделения пластунов «Станица Харьков» Анна Бондаренко.

Она также сообщила, что в офисе уже есть необходимые вещи для занятий. Еще будет довезено некоторое оборудование, книги, игры для создания детского пространства.

В торжественном открытии помещения, где будут заниматься дети из скаутской организации, принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

«Это та организация, которая может объединить и детей, и молодежь, которая занимается патриотическим воспитанием детей, духовным развитием. Очень приятно, что скаутская организация активно развивается в нашей стране, в том числе в Харьковской области. Темпы развития чрезвычайные. Количество детей, которые присоединяются к «Пласту», ежегодно удваивается», - сказал Анатолий Бабичев.

Справка. «Пласт», который был основан в Западной Украине, существует более 100 лет. Со времен, когда наша страна обрела независимость, движение становится все более популярным в Восточной и Центральной Украине. Сейчас «Пласт» активно развивается и в Харьковской области. Украинские скауты занимаются творчеством, учатся жизни среди природы, также им преподают историю, уделяют внимание патриотическому воспитанию и духовному развитию. Основная задача «Пласта» - воспитание активных граждан Украины.