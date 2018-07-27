У пары шетлендских пони в Фельдман Экопарк появился жеребенок Атика

Мама у нас первые несколько дней нервничала, потому что это первый её ребёнок, и она переживала и очень нервничала. Сейчас относится очень спокойно.

Младенческое нашествие. Теперь - пополнение и в конном комплексе Фельдман Экопарк. У пары шетлендских пони Астры и Карла 13 июля, родился долгожданный жеребенок - маленькая Атика.

Татьяна Ишина, берейтор конного комплекса Фельдман Экопарк

Сейчас ей 12 дней. Родилась она ночью, вес у неё был примерно 10 кг, ростом она была немножко ниже, то есть, она в росте не намного больше прибавила, в основном, вот такая она где-то была.

Имя выбирали с содержанием. В нем заложены первые буквы имен родителей, говорят в Экопарке.

Татьяна Ишина, берейтор конного комплекса Фельдман Экопарк

Маме нашей шесть лет, появилась она у нас в трёхлетнем возрасте, три года назад. Папе нашему - десять лет, он приехал к нам из Киева ещё в самом начале, как Экопарк открылся, его привезли. Пони у нас и папа, и мама очень высокие, так что думаем, что жеребёнок у нас тоже будет очень высокий, будет использоваться в верховой езде, когда вырастет, заезжать мы её будем не раньше трёх лет, чтобы она сформировалась, окрепла.

Материнским молоком жеребенок будет питаться более года. С мамой его не разлучают, рассказывает берейтор конного комплекса, Татьяна Ишина, поэтому Атика имеет возможность наслаждаться молоком сразу, как только почувствует голод.

Татьяна Ишина, берейтор конного комплекса Фельдман Экопарк

В дикой природе они до года-полтора пьют молочко, потом когда у кобылы рождается новый жеребёнок, она старшего отгоняет от себя, чтобы маленькому хватало молока. И с года они начинают уже кушать ну овёс нас на конюшне, сено, буряки, морковку, а травку они начинают щипать, уже начиная с недели.

Малыш имеет черно-белый пегий окрас, девочка довольно активная, но пока немного пугливая, поэтому от возможной опасности прячется за мамой или за другими самками, с которыми они сейчас живут.

Татьяна Ишина, берейтор конного комплекса Фельдман Экопарк

Лошадь - это табунное животное, стадное, и когда рождается жеребёнок, то табун окружает маму с малышом, пока малыш не окрепнет, не встанет на ноги, они защищают, прогоняют хищников.

Сейчас Атика является самой молодой представительницей семейства пони, живущих в Конном комплексе Экопарк.