Участником музыкальной группы стал робот, который умеет писать песни и петь

Робот Shimon, который играет на музыкальном инструменте маримба, освоил некоторые новые умения. Теперь он умеет петь, танцевать и даже писать песни, сообщает Технологический институт Джорджии.

Более того, робот работает над альбомом и отправится в тур в его поддержку. В пластинку войдет 8-10 песен. Shimon записывает альбом совместно со своим создателем, Гилом Веинбергом.

"Shimon переродился как создатель песен. Теперь люди и роботы сотрудничают в написании песен", - отметил ученый. Веинберг задает роботу тему, на которую он затем пишет текст. Shimon также способен генерировать мелодии, соединяя другие песни.

Веинберг и его студенты обучили робота на текстах 50 тысяч песен разных направлений: поп, рок и хип-хоп. Затем с помощью глубокого обучения Shimon генерирует собственные тексты. Робот также играет в группе с другими музыкантами.