Участником музыкальной группы стал робот, который умеет писать песни и петь

26 февраля 2020 г. 17:30
Источник: ZN.UA
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Робот Shimon, который играет на музыкальном инструменте маримба, освоил некоторые новые умения. Теперь он умеет петь, танцевать и даже писать песни, сообщает Технологический институт Джорджии.

Более того, робот работает над альбомом и отправится в тур в его поддержку. В пластинку войдет 8-10 песен. Shimon записывает альбом совместно со своим создателем, Гилом Веинбергом.

"Shimon переродился как создатель песен. Теперь люди и роботы сотрудничают в написании песен", - отметил ученый. Веинберг задает роботу тему, на которую он затем пишет текст. Shimon также способен генерировать мелодии, соединяя другие песни.

Веинберг и его студенты обучили робота на текстах 50 тысяч песен разных направлений: поп, рок и хип-хоп. Затем с помощью глубокого обучения Shimon генерирует собственные тексты. Робот также играет в группе с другими музыкантами.

 

 

 

Видео: 

Into Your Mind by Shimon the Robot

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