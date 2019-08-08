 

Ученики школы-интерната представят художественные работы на выставке

08 августа 2019 г. 11:25
7 просмотров

Пресс-служба ХОГА сообщила о том, что областной центр культуры и искусства презентует выставку работ учеников Люботинской школы-интерната «Дивосвіт». 

Участники выставки - призеры и лауреаты конкурсов, выставок городского, областного и всеукраинского уровней по художественному и декоративно-прикладному искусству.

В 2018 - 2019 годах их работы были представлены в Верховной Раде Украины на Всеукраинской выставке творческих работ воспитанников школ-интернатов «Дети – деятели искусства».

Выставку «Мир глазами «Дивосвіт» можно посмотреть с 15 августа по 14 октября. Презентация работ учеников Коммунального учреждения «Люботинская специализированная школа-интернат I-III степеней «Дивосвіт»» Харьковского областного совета состоится 12 сентября в 16:00. Вход - свободный.

В экспозиции будут представлены работы учащихся художественного профиля и воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства. Художественный руководитель – учитель изобразительного искусства Анна Коношко, аттестованный мастер по декоративной росписи, член Национального союза мастеров народного искусства Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.