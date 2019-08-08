Ученики школы-интерната представят художественные работы на выставке

Пресс-служба ХОГА сообщила о том, что областной центр культуры и искусства презентует выставку работ учеников Люботинской школы-интерната «Дивосвіт».

Участники выставки - призеры и лауреаты конкурсов, выставок городского, областного и всеукраинского уровней по художественному и декоративно-прикладному искусству.

В 2018 - 2019 годах их работы были представлены в Верховной Раде Украины на Всеукраинской выставке творческих работ воспитанников школ-интернатов «Дети – деятели искусства».

Выставку «Мир глазами «Дивосвіт» можно посмотреть с 15 августа по 14 октября. Презентация работ учеников Коммунального учреждения «Люботинская специализированная школа-интернат I-III степеней «Дивосвіт»» Харьковского областного совета состоится 12 сентября в 16:00. Вход - свободный.

В экспозиции будут представлены работы учащихся художественного профиля и воспитанников кружка декоративно-прикладного искусства. Художественный руководитель – учитель изобразительного искусства Анна Коношко, аттестованный мастер по декоративной росписи, член Национального союза мастеров народного искусства Украины.