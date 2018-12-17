Ученые нашли в янтаре перья, которым 100 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили несколько перьев древних птиц, практически полностью сохранившиеся в кусках янтаря с севера Мьянмы.

Перья настолько хорошо сохранились, что палеонтологам удалось детально изучить их строение, сообщает Science Alert.

Перья, найденные в 31 куске янтаря Мьянмы, относятся к меловому периоду. Они были проанализированы группой во главе с палеонтологом Лидой Син из Китайского университета геологических наук в Пекине.

"Найденное перо датируется ранним меловым периодом - важным периодом в эволюции птиц", - отмечает руководитель международной исследовательской группы, доцент Китайского университета геологических наук Син Лида.

Это длинные перья, которые продолжали хвост древних обладателей, были даже крупнее самих птиц. Считалось, что длинные хвостовые перья использовались, например, для привлечения партнера, но оказалось, что это не совсем так. Как выяснилось, перья, которые росли парами, прекрасно сохранились во всех трех измерениях. Таким образом, команда смогла изучить их странную морфологию и немного понять, как их могли использовать птицы.

Ученые предполагают, что данные перья легко отделялись и при этом не были очень пестрыми; таким образом, возможно, что они использовались не для привлечения брачного партнера, а для защиты.

Иными словами, они могли использоваться так же, как используется хвост некоторых ящериц.

Ранее сообщалось, что в добытом в Мьянме янтаре обнаружили останки улитки с хорошо сохранившимися мягкими тканями, возраст которой составляет около 99 миллионов лет.