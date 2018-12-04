Ученые назвали, что вредит похудению при диете

Чтобы быстро похудеть при любой выбранной диете и предписаниях, нужно строго соблюдать одно правило.

Специалисты в Университете Филадельфии узнали, что свести на нет эффект любой диеты может алкоголь.

Об этом сообщает Eurek Alert.

Специалисты проанализировали данные 4 000 людей, которые боролись лишним весом.

Ученые пришли к выводу, что даже небольшие "срывы" в воздержании от алкоголя полностью уничтожает эффект от диеты.

По данным исследования, любая диета, предписанная диетологом, способна эффективно бороться с лишним весом.

Но главным правилом похудения является полный отказ от алкоголя.

Ученые подчеркивают, что на кратковременную коррекцию веса алкоголь имеет минимальное влияние.

А вот длительное употребление спиртных напитков наносит вред фигуре и способности ее восстановления.