Ученые определили идеальный возраст для изучения английского языка

У человека существуют критические возрастные границы для свободного овладения иностранным языком, установили ученые.

Чтобы выучить на уровне с родным языком, к примеру, английскую грамматику - лучше начать изучение в возрасте 10 лет, говорят исследователи.

Люди остаются очень восприимчивыми к изучению иностранного языка до 17-18 лет, после чего этот показатель снижается.

Исследование, опубликованное в журнале Cognition, основано на тесте по грамматике около 670 тыс. людей разного возраста и национальностей.

Участники теста отвечали на вопрос, написаны ли определенные предложения на английском грамматически правильно. Например: "Yesterday John wanted to won the race".

Также пользователи указывали свой возраст и то, как долго они учили английский язык и в каких условиях, в частности жили ли в англоязычных странах.

Около 246 тыс. человек, прошедших тест, в детстве говорили только на английском, а остальные были двуязычными.

Самыми распространенными родными языками (кроме английского) были финский, турецкий, немецкий, русский и венгерский.

Большинство людей, которые прошли текст, были старше 20-30 лет.

Когда исследователи проанализировали данные с помощью компьютерной модели, то увидели, что лучшая способность изучать грамматику была в детстве, сохранялась в подростковом возрасте, и снижалась во взрослом возрасте.

Однако позднее изучение также может дать хороший результат, вплоть до свободного владения языком, говорят исследователи.

Непонятно, что приводит к падению оптимальной способности после 18 лет. Исследователи предполагают, это может происходить из-за того, что мозг становится менее восприимчивым к изменениям и адаптации во взрослом возрасте.

Соавтор исследования Джош Тененбаум, профессор в области изучения мозга Массачусетского технологического института, допустил, что все связано с биологическими изменениями. Хотя не исключил, что причины могут быть социальными или культурными.

Это не значит, что изучать другой язык во взрослом возрасте бесполезно.

Изучение другого языка считается полезным для мозга и даже может задержать развитие деменции.

В частности, профессор Мэрилин Вихман считает сомнительным утверждение, что нельзя выучить язык на уровне с родным, если не начать в детстве.

Она утверждает, что люди старше 20 лет могут начать изучать язык и знать его практически идеально.

Доктор Даниела Тренкич из университета Йорка отметила, что исследование концентрировалось на одном аспекте языка - грамматике.