Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

Дневной сон повышает риск преждевременной смерти. Об этом сообщает MedicalXpress.

Китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу установили, что даже часовая дремота днем может оказаться смертельно опасной.

Специалисты проанализировали данные о 313 651 пациентах из более чем 20 научных работ для поиска взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что около 39% респондентов часто дремали. Ученые установили, что дневной сон длительностью более 60 минут был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% - от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%, а эта связь более выражена у женщин.

Также отмечается, что короткий дневной сон (до 60 минут) способен улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью.