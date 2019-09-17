 

Ученые выяснили, когда употребление яиц на завтрак вредит здоровью

17 сентября 2019 г. 15:00
Источник: УНИАН
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Ученые Техасского университета провели эксперимент с целью выяснить, действительно ли яйца вредят здоровью.

Специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление яиц вовсе не значит, что в организме человека появляется переизбыток насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердцем и сосудами, передает Texas Tech Today.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, если утром есть яйца, приготовленные на сливочном масле и вприкуску с беконом, ведь подобный завтрак перенасыщен жирами.

"Стереотипный завтрак с яйцами – это не просто яйца: в нем также есть продукты с большим количеством жиров, такие как бекон или колбаса. Нужно ли их есть вместе? Нет", - говорят ученые.

При этом умеренное употребление яиц без вредных добавок не оказывает негативного влияния на работу сердца и сосудов.

 

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