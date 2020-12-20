Ученые выявили необычную способность COVID-19

Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что небольшие фрагменты генома коронавируса COVID-19 способны соединяться с геномом человека. Выводы американских ученых опубликованы на портале bioRxiv.

“Чтобы проверить способность генома РНК SARS-CoV-2 интегрироваться в ДНК человеческих хромосом, исследователи добавили ген обратной транскриптазы (фермент, который превращает РНК в ДНК) в клетки человека, а затем культивировали сконструированные клетки с SARS-CoV-2”, - говорится в работе.

В одном из экспериментов ученые использовали ген обратной транскриптазы из ВИЧ. Также они предоставили ген обратной транскриптазы с использованием последовательностей человеческой ДНК, известных как элементы LINE-1 которые являются остатками древних ретровирусных инфекций. В итоге клетки, которые вырабатывают любую форму фермента, сделали так, что некоторые фрагменты РНК SARS-CoV-2 были преобразованы в ДНК и интегрированы в хромосомы человека.

“Вывод о способности фрагментов генома коронавируса включаться в геном человека объясняет такие случаи, когда уже переболевшие и не заразные люди получают положительный ПЦР-тест на инфекцию”, - отметили ученые.

При этом, отмечают ученые, пока не ясно, на какой период коронавирус внедряется в клетки человека, как это делает ВИЧ, следует из исследования.