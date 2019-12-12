Угостили бананом: в харьковском супермаркете рассказали, как ловили обезьяну

12 декабря 2019 г. 18:38
Автор: Юлия Губская
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Хвостатая покупательница. В харьковском супермаркете сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по перекрытиям под потолком. Видео с обезьяной поделились в соцсетях покупатели. Меньше чем за сутки оно набрало сотни «лайков».

Первыми необычную гостью заметили охранники супермаркета, рассказывают представители администрации. Прежде всего в магазине позаботились, чтобы не напугать животное.

Александра Гумен, зам. управляющего магазином

Ми взяли за потрібне звільнити приміщення від покупців - для того, щоб тварина заспокоїлась і щоб працівники контактного зоопарка могли її спіймати и доставити в зоопарк

Заместитель управляющего магазином предполагает: в супермаркет обезьяна попала из контактного зоопарка. Он расположен этажом выше, в одном помещении с магазином. Покупатели на животное отреагировали с юмором. А вот поймать обезьяну было непросто.  На лестницу заманили бананом.

Александра Гумен, зам. управляющего магазином

Працівникам магазину ми надали драбини для того, щоб вони могли її зняти. І спочатку вона заспокоїлась, бо вона плигала, ми її зупинили, зняли її вони і доставили в зоопарк

Незваная гостья материального ущерба не причинила. Продукты и покупателей не трогала.

 

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